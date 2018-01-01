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    У Порошенко прокомментировали скандальный политический ролик с Приходько

    Представители Администрации президента называют конфликт недоразумением
    Администрация Президента Украины дала официальный комментарий касательно пиар-ролика президента Петра Порошенко, одним из героев которого стала певица Анастасия Приходько. Как отмечала сама артистка, она давала согласие на съемку в социальном ролике, а в результате кадры были использованы для политической рекламы. По словам певицы, предложение об
    • Сьогодні, 11:24
    • Розсилка
    Анастасия Приходько
    Анастасия Приходько

    Представители Администрации президента называют конфликт недоразумением

    Администрация Президента Украины дала официальный комментарий касательно пиар-ролика президента Петра Порошенко, одним из героев которого стала певица Анастасия Приходько.

    Как отмечала сама артистка, она давала согласие на съемку в социальном ролике, а в результате кадры были использованы для политической рекламы. По словам певицы, предложение об участии в этом клипе она получила от министра культуры Евгения Нищука.

    В ответ на решение Приходько подавать в суд, специалист по информационной политике АП Владимир Горковенко сказал: «Ну, можно списать на то, что произошел какой-то сбой в коммуникации, ну окей. Была претензия, производитель убрал. Переговоры о самом содержании записи вел продюсер этого ролика. Очевидно, как он говорит, было сообщено, что это будет социальный ролик. Во время записи фамилия Порошенко звучала».

    Сейчас юристы Приходько готовят судебный иск и собирают доказательства. Что касается самого видео, то из ролика, который демонстрируют украинские телеканалы, певицу вырезали и заменили музыку.

    Также героем ролика стал режиссер фильма «Киборги» Ахтем Сеитаблаев, который также давал согласие на участие в социальном видео. Однако без его ведома кадры с ним были использованы в политической рекламе.

    Джерело: 24 канал

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