«Топ-модель по-украински» покинул самый мужественный участник



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Егор Степаненко

На этот раз в номинации оказались Яна Кутишевская и Егор Степаненко

Второй сезон реалити «Топ-модель по-украински» движется к финалу. На проекте осталось всего четверо участников. И в заветную четверку не попал бывший шахтер Егор Степаненко.

Во время «Последнего шанса» номинанты недели – Яна и Егор – должны были сняться в социальном видео, посвященном насилию в семье. Для обоих ребят это оказалось непростым испытанием. Потому что оба не понаслышке знают об этой проблеме.

«Социальная реклама, в которой снимались ребята, носит название «Разорви круг насилия», – рассказывает ведущая Нового канала Алла Костромичева. – Во время испытания Яне и Егору по очереди нужно обыграть мизансцену замалчивания насилия в семьи. Съемка происходит одним кадром. Задание участников – пропустить проблему через себя, почувствовать себя в роли пострадавших. И в течение одной минуты показать переход эмоций от улыбки к слезам».

Яне заплакать на камеру оказалось проще, чем Егору, который закрыл детские травмы на большой замок. В итоге ролик Степаненко снимали не одним дублем, как задумывалось, а двумя. А гримеры помогли Егору искусственными слезами.

«Социальная реклама – это видеоролик, направленный на обычных людей, – говорит Алла Костромичева. – И чтобы определить, кто из номинантов лучше справился с задачей, мы предложили проголосовать за два ролика посетителям торгового центра. Видео транслировалось на огромном экране. А наши журналисты опрашивали прохожих. И в итоге ролик Яны набрал больше голосов».

«Я сразу понял, что это будет очень сложное задание, – говорит Егор Степаненко. – Поэтому признаю победу Яны. – Конечно, обидно уезжать в такой момент. Но я все равно добился неплохого результата – ворвался в пятерку! И это достойно уважения. Ну, кто мог ожидать такого от Егора Степаненко? Да никто, кроме моей мамы».

После проекта Егор не бросил моделинг – он дефилировал на показах Ukrainian Fashion Week, активно снимается в кампейнах модных брендов. И параллельно учится в университете.

«Егор показал огромный прогресс, – считает Алла Костромичева. – Знаю, что такого роста он даже сам от себя не ожидал. Парень пришел к нам с заниженной самооценкой, и проект реально помог ему стать лучше. Сейчас он – готовая профессиональная модель. У него крутое дефиле и крутая энергетика. Я уверена, что впереди его ждет много модельной работы».