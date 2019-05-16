  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Украинские знаменитости похвастались своими вышиванками (фото)

    • Розсилка
    Украинские знаменитости похвастались своими вышиванками (фото)

    Сегодня Украина празднует День вышиванки

    Улицы, офисы и соцсети пестрят яркими вышитыми сорочками. Каждый четверг мая не только в Украине, но и далеко за ее пределами, проходят праздничные акции, посвященные украинской вышитой рубашке.

    В честь праздника Scotch поинтересовался у украинских селебритис, сколько у них в гардеробе вышиванок, кто их создал и часто ли они их одевают.

    У известной телеведущей и возлюбленной вице-премьер-министра Украины Павла Розенко Елены-Кристины Лебедь в гардеробе четыре вышиванки.

    «Одну подарили в Карпатах, возле водопада Шипот, – поделилась ведущая Нового канала. – Продавщица сказала, что программа «Аферисты в сетях» трижды спасла ее от мошенников. И что она меня просто так не отпустит! Вышиванка глубокого синего цвета с белой вышивкой. Кстати, согласно традициям, белая вышивка – это символ чистоты. Раньше этот цвет очень ценили, поэтому даже кольца обручальные делали из серебра. Из белого метала. Белый цвет – как оберег. Кстати, эта вышиванка мне очень идет. Три остальных я купила сама».


    Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко

    Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко

     В одну, как признается Елена-Кристина, она влюбилась с первого взгляда:

    «Она была, как лепесток утренней розы! Цвет такой… как сейчас модно говорить «дымчатая роза». Вышивка – тоже дымчатая. Она такая вся, как теплый рассвет. Короче, любовь да и только».

    Известный украинский дизайнер и ментор проекта «Подиум» Жан Грицфельдт может осовременить даже самую классическую вышиванку. Поэтому носит ее с кожаной косухой.


    Жан Грицфельдт

    Жан Грицфельдт

     «Эта вышиванка досталась мне еще до того, как в Украине начался «вышиваночный бум». Когда-то мой брат с женой поехали на концерт «Океану Ельзи» во Львов. А попадая во Львов, ты не можешь не поддаться этой потрясающей украинской атмосфере. Там они купили моему брату эту вышиванку. Через какое-то время брат из нее вырос. И когда я пришел в гости, подарил мне. Так что, можно сказать, эта вышиванка уже передается в нашей семье по наследству».

    На своей странице в соцсети, поздравил украинцев с праздником и похвастался своей черной вышиванкой избранный  президент Украины Владимир Зеленский .

    «С Днем вышиванки! Вышиванку не забыл, побриться забыл! Не забудьте всех поздравить», - написал на своей странице в соцсети Зеленский и опубликовал селфи.

    60870183_2248354555414908_2078205576407416832_n
    60870183_2248354555414908_2078205576407416832_n

    Сегодня в вышиванке появился и лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. Фронтмен популярного украинского коллектива в этот день решил совместить приятное с полезным: отпраздновать День вышиванки и презентовать свою политическую партию «Голос».  


    Святослав Вакарчук и его политическая партия

    Святослав Вакарчук и его политическая партия

    «У меня есть хорошие новости: мы создаем политическую силу, мы назвали эту партию «Голос». И с вашей помощью я поведу партию «Голос» на парламентские выборы», - заявил Вакарчук сегодня на смотровой площадке возле Национального музея истории Украины в Киеве.

    А украинская гимнастка Лилия Подкопаева продемонстрировала фолловерам несколько традиционных украинских нарядов. Подкопаева опубликовала в Instagram фотоколлаж, на котором запечатлена в четырех платьях с национальным орнаментом.


    Лилия Подковаева

    Лилия Подковаева

    Стоит отметить, что многие украинские звезды поздравили украинцев в соцсетях и, конечно же, опубликовали селфи в вышиванках.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Украинские знаменитости похвастались своими вышиванками (фото)
    Украинские знаменитости похвастались своими вышиванками (фото)
    Украинские знаменитости похвастались своими вышиванками (фото)
    Украинские знаменитости похвастались своими вышиванками (фото)
    Украинские знаменитости похвастались своими вышиванками (фото)
    Украинские знаменитости похвастались своими вышиванками (фото)
    Украинские знаменитости похвастались своими вышиванками (фото)
    Украинские знаменитости похвастались своими вышиванками (фото)
    Украинские знаменитости похвастались своими вышиванками (фото)
    Украинские знаменитости похвастались своими вышиванками (фото)
    Украинские знаменитости похвастались своими вышиванками (фото)
    Украинские знаменитости похвастались своими вышиванками (фото)

    Читайте также: День вышиванки: история и традиции праздника
    Читайте також
    Святослав Вакарчук Украинская музыка Владимир Зеленский певица Ольга Фреймут Маша Ефросинина селфи Джамала новости Потап телеведущая
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ