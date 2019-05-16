Украинские знаменитости похвастались своими вышиванками (фото)



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Сегодня Украина празднует День вышиванки

Улицы, офисы и соцсети пестрят яркими вышитыми сорочками. Каждый четверг мая не только в Украине, но и далеко за ее пределами, проходят праздничные акции, посвященные украинской вышитой рубашке.

В честь праздника Scotch поинтересовался у украинских селебритис, сколько у них в гардеробе вышиванок, кто их создал и часто ли они их одевают.

У известной телеведущей и возлюбленной вице-премьер-министра Украины Павла Розенко Елены-Кристины Лебедь в гардеробе четыре вышиванки.

«Одну подарили в Карпатах, возле водопада Шипот, – поделилась ведущая Нового канала. – Продавщица сказала, что программа «Аферисты в сетях» трижды спасла ее от мошенников. И что она меня просто так не отпустит! Вышиванка глубокого синего цвета с белой вышивкой. Кстати, согласно традициям, белая вышивка – это символ чистоты. Раньше этот цвет очень ценили, поэтому даже кольца обручальные делали из серебра. Из белого метала. Белый цвет – как оберег. Кстати, эта вышиванка мне очень идет. Три остальных я купила сама».





Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко

В одну, как признается Елена-Кристина, она влюбилась с первого взгляда:

«Она была, как лепесток утренней розы! Цвет такой… как сейчас модно говорить «дымчатая роза». Вышивка – тоже дымчатая. Она такая вся, как теплый рассвет. Короче, любовь да и только».

Известный украинский дизайнер и ментор проекта «Подиум» Жан Грицфельдт может осовременить даже самую классическую вышиванку. Поэтому носит ее с кожаной косухой.





Жан Грицфельдт

«Эта вышиванка досталась мне еще до того, как в Украине начался «вышиваночный бум». Когда-то мой брат с женой поехали на концерт «Океану Ельзи» во Львов. А попадая во Львов, ты не можешь не поддаться этой потрясающей украинской атмосфере. Там они купили моему брату эту вышиванку. Через какое-то время брат из нее вырос. И когда я пришел в гости, подарил мне. Так что, можно сказать, эта вышиванка уже передается в нашей семье по наследству».

На своей странице в соцсети, поздравил украинцев с праздником и похвастался своей черной вышиванкой избранный президент Украины Владимир Зеленский .

«С Днем вышиванки! Вышиванку не забыл, побриться забыл! Не забудьте всех поздравить», - написал на своей странице в соцсети Зеленский и опубликовал селфи.

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Сегодня в вышиванке появился и лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. Фронтмен популярного украинского коллектива в этот день решил совместить приятное с полезным: отпраздновать День вышиванки и презентовать свою политическую партию «Голос».





Святослав Вакарчук и его политическая партия

«У меня есть хорошие новости: мы создаем политическую силу, мы назвали эту партию «Голос». И с вашей помощью я поведу партию «Голос» на парламентские выборы», - заявил Вакарчук сегодня на смотровой площадке возле Национального музея истории Украины в Киеве.

А украинская гимнастка Лилия Подкопаева продемонстрировала фолловерам несколько традиционных украинских нарядов. Подкопаева опубликовала в Instagram фотоколлаж, на котором запечатлена в четырех платьях с национальным орнаментом.





Лилия Подковаева

Стоит отметить, что многие украинские звезды поздравили украинцев в соцсетях и, конечно же, опубликовали селфи в вышиванках.