Украинская певица рассказала о гибели россиянина на Шри-Ланке

Оля Полякова вместе со своей семьей отправилась на отдых

В конце прошлой недели украинская певица Оля Полякова рассказала о неприятном инциденте, который случился с ее супругом. На своей странице в Instagram украинская артистка разместила фотографию из госпиталя и рассказала о том, что ее муж сломал ногу. «Мы в госпитале на Шри-Ланке, потому что мой муж решил покататься на скутере. Вчера он



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Оля Полякова вместе со своей семьей отправилась на отдых

В конце прошлой недели украинская певица Оля Полякова рассказала о неприятном инциденте, который случился с ее супругом. На своей странице в Instagram украинская артистка разместила фотографию из госпиталя и рассказала о том, что ее муж сломал ногу.

«Мы в госпитале на Шри-Ланке, потому что мой муж решил покататься на скутере. Вчера он покатался первый раз, упал, содрал себе лапы. А сегодня он снял скутер, должен был поехать на поле, чтобы поучиться там на нем ездить. Но он решил, что он взрослый мальчик, сказал скутермену, чтобы тот сел назад и он сам будет его везти. Как только он сел назад, они успешно закрутились, он повредил колено и мы в больнице. Мужчины, до каких пор вы будете играть в 15-летних капитанов? Может, уже пора повзрослеть», - эмоционально высказалась относительно ситуации с мужем Полякова.

Но на этом приключения со скутерами не закончились. Как оказалось, на следующий день произошло смертельное ДТП, в которое попал ее сосед по вилле. Об этом Полякова рассказала в прямом эфире в соцсети.

По словам артистки, россиянин ехал на скутере и в лобовую столкнулся с автобусом, который шел на обгон по встречной полосе на закрытом повороте. Водитель автобуса скрылся с места преступления.

В аварии обвиняют российского туриста, по информации местных СМИ, находившегося в алкогольном опьянении. Но, как утверждают свидетели происшествия, погибший не был пьян. Этот факт подтвердила медицинская экспертиза.

В конце видеоролика Полякова обратилась к своим поклонникам:

«Берегите себя, берегите свою жизнь, не лихачте на дорогах. Если вы едете на отдых, посвятите свой отдых своим близким. В азиатских странах очень опасный стиль вождения и не стоит брать на прокат скутера или машины. Берегите себя! Берегите своих близких!».