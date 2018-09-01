Прогулы, уроки и «фирменные» отмазки: Герои сериала «Киев днем и ночью» вспомнили свои школьные годы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Герои сериала «Киев днем и ночью»

Сегодня 1 сентября. Для учителей, учеников и родителей первоклашек прозвенел первый звонок и начинаются «суровые» будни с уроками и домашними заданиями

Ну а главные герои сериалити «Киев днем и ночью» уже выросли, закончили обучения в школах и университетах, но с радостью поделились с Scotch, воспоминаниями о школьных буднях.

Альбина шла за справкой к маме

«Вообще в школе я училась хорошо, и почти не прогуливала. Но если уж припекало, то у меня был фирменный рецепт «откоса». Я говорила, что у меня болит живот. И шла к медсестре. А медсестрой была моя мама! И она отпускала меня домой. У нас всегда были хорошие отношения. Второй вариант – сидеть с очень грустным лицом, а когда тебя спросят, что случилось, начать жаловаться», - рассказала Альбина.

Альбина

Также девушка призналась, что часто получала замечания за невнимательность.

«Я могла сидеть и смотреть на преподавателя, но при этом думать о чем-то своем или слушать разговоры окружающих. И когда учитель спрашивал: «Альбина, а что я только что сказал?», я просто не понимала, в чем дело», - отметила Альбина.

Макс «Физрук» Сосновский ненавидел физкультуру

«Моим самым нелюбимым предметом в школе, как ни странно, была физкультура. Я не умел подтягиваться. Да и вообще любые нормативы приводили меня в ужас. Да и вообще учился я плохо, потому что не любил учебу. И всегда мечтал о чем-то высоком», - отметил Макс.

Макс Сосновский

Ну а что бы прогулять уроки, Максим имитировал головную боль

«Чтобы прогулять уроки, говорил, что у меня болит голова. Я жил близко около школы, и вместо уроков шел домой и смотрел мультики. Мы тогда только подключили кабельное телевидение. Согласитесь, смотреть телек гораздо интереснее, чем сидеть на математике. Потом мама узнала про мои «откосы» и вставила мне бамбулей. Забыл сказать: мои мама и папа – учителя. Так что после прогулов у меня началась веселая жизнь. Сначала меня перевели к маме в школу, потом к папе, чтобы хоть как-то подтянуть в учебе. Потому что я не мог даже правильно написать формулу H2O и думал, что это чьи-то инициалы»,- признался Сосновский.

А вот Семен уходил по-английски

«Я любил химию. Хоть сейчас ничего не помню, но в школе я жег! У меня всегда было «12» по этому предмету. Иногда даже делал другим «домашку» по химии за деньги. А самым нелюбимым уроком была, наверное, украинская литература. Меня бесили книги про село и несчастье. Сюжет везде одинаковый: кто-то кого-то любит, а тот его нет, и кто-то умирает. В школе я постоянно получал замечания за личные разговоры на уроках. Любил пошутить вслух во время занятий. А еще дважды разбивал окна. Но случайно...

Семен

Я ни разу в жизни не прогуливал школу! Зато универ – часто. И отмазок, если честно, не придумывал. Мне кажется, лучше всего сказать, как есть: ну, проспал или плохо было…», - признался герой сериала «Киев днем и ночью»