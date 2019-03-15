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    Шоу-биз

    Украину могут оштрафовать за отказ от участия в «Евровидении»

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    Украину могут оштрафовать за отказ от участия в «Евровидении»

    О решении EBU станет известно после конкурса

    Решение относительно штрафа для Украины за отказ от участия в песенном конкурсе «Евровидении-2019» будет принято непосредственно после того, как состоится конкурс.

    Об этом сообщили в прес-службе конкурса.

    «Европейский вещательный союз (EBU) и KAN (Израильская корпорация телерадиовещания) сосредоточены на том, чтобы сделать конкурс песни "Евровидение" в этом году поистине зрелищным.

    Любые решения об отказе от участия UA:PBC будут приниматься после мероприятия в консультации с Референтной группой конкурса песни «Евровидение» (руководящим органом Конкурса)», — сообщили собеседники, отвечая на вопрос агентства о возможности и размере штрафа для Украины за отказ от участия.

    В пресс-службе отметили, что организаторы конкурса с нетерпением ждут возможности приветствовать все страны-участницы в Тель-Авиве в мае.

    Напомним, что у Украине прошел Нацотбор на международный песенный конкурс на «Евровидение-2019» по результатам которого, нашу страну должна была представить певица Maruv. 

    Но после оглашения результатов певица не подписала кабальный контракт и отказалась от участия в песенном состязании.

    Следом за ней отказались еще 2 конкурсанта - группы Freedom jazz и Kazka. После этого НСТУ приняло решение об отказе от участия в «Евровидении-2019».

    «В сложившейся ситуации, следуя закону об Общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации в течение национального отбора Общественный вещатель решил отказаться от участия в Международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». Общественный вещатель считает нужным начать общественный диалог в формате ток-шоу, форумов и обсуждений с участием ведущих экспертов сферы для формулирования позиции украинского общества к этой проблеме, а также выработки предложений к проекту закона Украины, который мог бы урегулировать ситуацию с сотрудничеством украинских артистов с государством-агрессором на будущее», - отметили представители  НСТУ .

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