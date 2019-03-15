Украину могут оштрафовать за отказ от участия в «Евровидении»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

О решении EBU станет известно после конкурса

Решение относительно штрафа для Украины за отказ от участия в песенном конкурсе «Евровидении-2019» будет принято непосредственно после того, как состоится конкурс.

Об этом сообщили в прес-службе конкурса.

«Европейский вещательный союз (EBU) и KAN (Израильская корпорация телерадиовещания) сосредоточены на том, чтобы сделать конкурс песни "Евровидение" в этом году поистине зрелищным.

Любые решения об отказе от участия UA:PBC будут приниматься после мероприятия в консультации с Референтной группой конкурса песни «Евровидение» (руководящим органом Конкурса)», — сообщили собеседники, отвечая на вопрос агентства о возможности и размере штрафа для Украины за отказ от участия.

В пресс-службе отметили, что организаторы конкурса с нетерпением ждут возможности приветствовать все страны-участницы в Тель-Авиве в мае.

Напомним, что у Украине прошел Нацотбор на международный песенный конкурс на «Евровидение-2019» по результатам которого, нашу страну должна была представить певица Maruv.

Но после оглашения результатов певица не подписала кабальный контракт и отказалась от участия в песенном состязании.

Следом за ней отказались еще 2 конкурсанта - группы Freedom jazz и Kazka. После этого НСТУ приняло решение об отказе от участия в «Евровидении-2019».

«В сложившейся ситуации, следуя закону об Общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации в течение национального отбора Общественный вещатель решил отказаться от участия в Международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». Общественный вещатель считает нужным начать общественный диалог в формате ток-шоу, форумов и обсуждений с участием ведущих экспертов сферы для формулирования позиции украинского общества к этой проблеме, а также выработки предложений к проекту закона Украины, который мог бы урегулировать ситуацию с сотрудничеством украинских артистов с государством-агрессором на будущее», - отметили представители НСТУ .