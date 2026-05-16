Leleka показала особливий жест після свого виступу у півфіналі Євробачення

Представниця України на Євробаченні нагадала про нашу країну

Наприкінці свого перформансу в другому півфіналі представниця України Leleka зробила символічний жест. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ukraine.

Значення жесту від Лелеки

Співачка підняла вгору руку з відкритою долонею та трьома піднятими пальцями. Якщо для більшості міжнародних глядачів та європейської публіки це могло здатися звичайним вітанням, простим жестом чи елементом хореографії, то для українців цей крок став потужним і промовистим маніфестом, який мав набагато глибший сенс.

Цей знак символізує український Тризуб – Державний Герб України та один із найдавніших символів національної ідентичності й державності країни. Підняті вгору великий, вказівний та середній пальці мають глибоке історичне коріння, адже раніше, у 1940-х та 1950-х роках, подібний жест використовували учасники українського підпільного опору, зокрема бійці ОУН та УПА, як таємне гасло, щоб упізнавати один одного. Нового дихання та широкої асоціації з українським національним рухом цьому символу дав видатний український політик, дисидент та борець за незалежність В'ячеслав Чорновіл під час розпаду СРСР. Сьогодні, в умовах сучасної боротьби України, цей жест трансформувався у всесвітній символ свободи, незламності, гідності та гордості за своє походження, залишаючись уособленням української ідентичності.

Правила Євробачення щодо подібних жестів

Поява Тризуба у Лелеки на головній сцені Євробачення вже викликала жваві обговорення в мережі, оскільки правила конкурсу є надзвичайно жорсткими. Європейська мовна спілка дотримується суворого регламенту щодо аполітичності заходу, тому правила конкурсу суворо забороняють будь-які політичні заяви, гасла, промови або використання політизованої символіки під час виступів. Навіть непрямі політичні меседжі можуть призвести до моментальної дискваліфікації артиста та країни. Проте, показавши легендарний жест Чорновола, українська співачка змогла тонко, але безкомпромісно нагадати всьому світу про українську ідентичність та культурний опір, не порушивши при цьому суворих правил конкурсу напряму.

