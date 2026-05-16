Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Leleka показала особливий жест після свого виступу у півфіналі Євробачення

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Leleka продемонструвала один з найпотужніших українських символів
фото: скриншот з трансляції Суспільне
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Представниця України на Євробаченні нагадала про нашу країну

Наприкінці свого перформансу в другому півфіналі представниця України Leleka зробила символічний жест. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ukraine. 

Значення жесту від Лелеки

Співачка підняла вгору руку з відкритою долонею та трьома піднятими пальцями. Якщо для більшості міжнародних глядачів та європейської публіки це могло здатися звичайним вітанням, простим жестом чи елементом хореографії, то для українців цей крок став потужним і промовистим маніфестом, який мав набагато глибший сенс.

Цей знак символізує український Тризуб – Державний Герб України та один із найдавніших символів національної ідентичності й державності країни. Підняті вгору великий, вказівний та середній пальці мають глибоке історичне коріння, адже раніше, у 1940-х та 1950-х роках, подібний жест використовували учасники українського підпільного опору, зокрема бійці ОУН та УПА, як таємне гасло, щоб упізнавати один одного. Нового дихання та широкої асоціації з українським національним рухом цьому символу дав видатний український політик, дисидент та борець за незалежність В'ячеслав Чорновіл під час розпаду СРСР. Сьогодні, в умовах сучасної боротьби України, цей жест трансформувався у всесвітній символ свободи, незламності, гідності та гордості за своє походження, залишаючись уособленням української ідентичності.

Правила Євробачення щодо подібних жестів

Поява Тризуба у Лелеки на головній сцені Євробачення вже викликала жваві обговорення в мережі, оскільки правила конкурсу є надзвичайно жорсткими. Європейська мовна спілка дотримується суворого регламенту щодо аполітичності заходу, тому правила конкурсу суворо забороняють будь-які політичні заяви, гасла, промови або використання політизованої символіки під час виступів. Навіть непрямі політичні меседжі можуть призвести до моментальної дискваліфікації артиста та країни. Проте, показавши легендарний жест Чорновола, українська співачка змогла тонко, але безкомпромісно нагадати всьому світу про українську ідентичність та культурний опір, не порушивши при цьому суворих правил конкурсу напряму. 

«Главком» представляє цикл ексклюзивних інтерв’ю з представниками Євробачення від Чорногорії, Португалії, Молдови, Польщі, Латвії, Греції, Норвегії, Люксембургу та Мальти. У розмовах йдеться про маловідомі деталі життя та творчості артистів, що дозволяють глибше зрозуміти ідею та настрій їхніх конкурсних номерів.

Читайте інтерв'ю:

Нагадаємо, що українці емоційно відреагували на виступ Leleka на Євробаченні-2026

Теги: Leleka співачка спадщина артист історія Євробачення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Leleka з піснею Ridnym виступить у другій половині другого півфіналу
Leleka вийде дванадцятою. Список усіх учасників другого півфіналу Євробачення у Відні
14 травня, 21:17
Мумія у Єгипті зберігалася з неочікуваною історичною пам'яткою всередині
У Єгипті археологи знайшли в мумії папірус з рядками видатної поеми Гомера
23 квiтня, 15:53
Наталія Бучинська розповіла, які хвороби вона долала протягом життя
Народна артистка Бучинська розповіла, як пережила клінічну смерть
28 квiтня, 13:49
Фінляндія наразі очолює рейтинг від букмекерів
Організатори Євробачення пішли на поступки головним фаворитам конкурсу: що дозволили фінам
7 травня, 18:24
Турецька співачка принесла своїй країні єдину перемогу в історії
Переможниця Євробачення відмовилася виступати на ювілейному конкурсі через політику
8 травня, 22:18
У родині Даніели Заюшкіної трапилася прикра подія
Близьку людину відомої співачки важко поранило на фронті
10 травня, 18:42
Перший півфінал Євробачення стартує о 22:00 12 травня
Євробачення-2026: що потрібно знати про учасників першого півфіналу
12 травня, 15:33
Наразі виконавці приділяють активну увагу своїм сольним проєктам
Легендарні переможці Євробачення можуть возз'єднатися у 2027 році
12 травня, 15:56
23-річний співак ще з перших внутрішніх прослуховувань у своїй країні переконав мовник своїм потужним голосом
Одна з країн другого півфіналу Євробачення відмовилася від рекламної кампанії перед півфіналом
14 травня, 20:17

Шоу-біз

Leleka є лідеркою фіналу Євробачення за важливим показником: про що йдеться
Leleka є лідеркою фіналу Євробачення за важливим показником: про що йдеться
«Дорослі дівчата» посварилися? Полякова та Єфросиніна оголосили про закриття спільного проєкту: деталі
«Дорослі дівчата» посварилися? Полякова та Єфросиніна оголосили про закриття спільного проєкту: деталі
Leleka показала особливий жест після свого виступу у півфіналі Євробачення
Leleka показала особливий жест після свого виступу у півфіналі Євробачення
Оприлюднений порядок виступів Грандфіналу Євробачення-2026
Оприлюднений порядок виступів Грандфіналу Євробачення-2026
Євробачення-2026: досьє на усіх учасників фіналу
Євробачення-2026: досьє на усіх учасників фіналу
Фіналіст Євробачення-2026 освідчився іншому учаснику Грандфіналу
Фіналіст Євробачення-2026 освідчився іншому учаснику Грандфіналу

Новини

Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Сьогодні, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
Вчора, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Вчора, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
14 травня, 22:15

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua