«Вірка Сердючка, Dancing Lasha Tumbai – це культово!» Інтерв’ю з Akylas – фаворитом Євробачення-2026

Грецький виконавець представить на конкурсі ексцентричний електропоп із виразним сатиричним, але соціально важливим підтекстом

12 травня о 22:00 розпочнеться 70-те ювілейне Євробачення у Відні. Глядачі побачать перший півфінал конкурсу. Напередодні такої масштабної події «Главком» поспілкувався з артистами, які представлятимуть свої країни цьогоріч. Учасники розповідають, як їм вдалося потрапити на головний музичний конкурс континенту, та ким вони є поза трихвилинними виступами в цьому шоу.

Серед лідерів першого півфіналу неможливо оминути увагою одного з головних фаворитів конкурсу, інтернет-сенсацію з Греції Akylas. В ексклюзивному інтерв’ю «Главком» співак поділився своєю історією успіху, а також розповів, що ж означає назва його пісні Ferto, яка за останні місяці стала одним з найпопулярніших грецьких слів у Європі.

«Євробаченський» бліц

Коли ми говоримо про Євробачення, неможливо уявити його без учасників. У короткій рубриці, розкажіть про своїх колег:

Хто першим привітав вас?

Гадаю, першим, з ким я почав розмовляти, був Käärijä (легенда Євробачення-2023 з Фінляндії), після того, як він використав мій звук для свого відео в TikTok. Дара (представниця Болгарії) привітала мене першою, бо вона була на грецькому національному відборі!

З ким ви найбільше листуєтеся?

У нас, власне, є груповий чат, тож ми найбільше листуємося всі разом.

З ким ви першим зустрілися особисто?

З Дарою (У Дари та Akylas виник особливий зв’язок, через який вони називають одне одного близнюками)

Кого ви візьмете із собою у подорож?

Можливо, Satoshi (представника Молдови)

«Я не чекав, поки почуватимуся «готовим» чи «впевненим», я просто продовжував творити»

Akylas завдячує своїй мамі своєю успішною кар’єрою фото: alexandriamou.gr

Якщо згадати про ваші перші кроки у музиці в дитинстві, що було для вас найбільшою перешкодою і як ви її подолали?

Гадаю, найбільшою перешкодою на початку були сумніви – не лише з боку інших, а й від мене самого. Коли ти молодий, ти все сприймаєш дуже гостро, але не завжди знаєш, чи має значення твій голос, чи того, що ти створюєш, достатньо.

Якийсь час я намагався стати тим, ким я повинен бути, а не хочу бути. І ця розбіжність, мабуть, була найважчою частиною. Допомогло мені подолати це не якесь одне велике відкриття, а процес, під час якого я поступово почав більше довіряти своїм інстинктам, дозволяти собі недосконалості та усвідомлювати: те, що робить тебе іншим, насправді є твоєю сильною стороною.

Як тільки я перестав намагатися вписатися в якісь заздалегідь визначені рамки, все стало чеснішим, і саме тоді справи справді почали рухатися.

Впевненість прийшла набагато пізніше, і навіть зараз це не щось постійне.

Сумніви в собі завжди були частиною процесу. Змінилося те, що я перестав дозволяти їм контролювати мене. Замість того, щоб чекати, поки почуватимуся «готовим» чи «впевненим», я просто продовжував творити.

Як би ви охарактеризували свій музичний стиль і жанр, у якому працюєте?

Я не можу описати це одним словом. Мій жанр – це мій настрій. Мені дуже подобається поєднувати традиційні, грецькі чи балканські елементи зі свіжими сучасними мелодіями електронної танцювальної музики.

Окрім Ferto, яка з пісень найкраще відображає ваш стиль?

Ви дізнаєтеся, коли вийде мій альбом (усміхається).

«Я просто вирішив показати свою правду… Все, що ви бачите, виходить від мене природним чином!»

Akylas порушив важливу проблему у тексті своєї пісні фото: Eurovision

Як би ви пояснили зміст та значення слова Ferto тим, хто слухає вашу пісню вперше?

У Ferto йдеться про жадібність, надмірне споживання та невгамовне прагнення до більшого в сучасному суспільстві. Вона досліджує контраст між матеріальними амбіціями та особистими, емоційними потребами, водночас глибоко вшановуючи жертви моєї матері та шлях до подолання фінансових труднощів дитинства.

Найбільш вражаючою частиною пісні, так видається, є фінал у стилі традиційної грецької балади, що демонструє ваш вокальний діапазон. Чому ви вирішили включити його в пісню, яка до того має швидкий темп?

Цей момент традиційної балади відчувається як емоційна істина, що лежить в основі всього іншого. Після всієї тієї енергії та ритму, що я даю в цій пісні, у вас все ж залишається щось справжнє та знайоме. А з вокальної точки зору це дало мені простір, щоб розслабитися по-іншому

Ще з прем’єри ви підкорюєте серця людей, бо ви дуже енергійний і чарівний. Чи розвивали ви свій сценічний образ, чи це для вас природно бути таким?

Я просто вирішив показати свою правду та чесність, і все, що ви бачите, виходить від мене природним чином!

Яким був ваш перший досвід, пов’язаний з Євробаченням?

Helena Paparizou у 2005 році, коли вона виграла конкурс для Греції з піснею My Number One (цю легендарну пісню публіка почула на Євробаченні, яке приймав Київ).

Які ваші три улюблені пісні Євробачення?

Käärijä – Cha Cha Cha (Євробачення-2023, друге місце):

Вірка Сердючка – Dancing Lasha Tumbai (Євробачення-2007, друге місце):

Conchita Wurst – Rise Like A Phoenix (Євробачення-2014, перемога):

«Україна – це цікава в музичному плані країна з глибоким змістом і високою якістю пісень»

Akylas зустрівся з переможницею Євробачення-2004 Русланою фото: Інстаграм співака

Що ви знаєте про Україну загалом і про наш шлях на Євробаченні? Якщо хочете, назвіть свої улюблені українські пісні.

Вірка Сердючка – Dancing Lasha Tumbai, звичайно ж, це культово!

Іншими словами, я знаю, що Україна – це цікава в музичному плані країна з глибоким змістом і високою якістю пісень, і ви це довели протягом багатьох років участі в Євробаченні.

Цього року Україну представлятиме Leleka з піснею Ridnym. Ви слухали її і чи контактували з нашою виконавицею?

Я її обожнюю! Мені дуже подобається ця пісня. Її голос – неземний. А пісня справді радує мої вуха і серце! Ми зустрічалися і навіть зняли разом відео для TikTok!

Останнім часом Україна демонструє, що співати рідною мовою – це круто. За шкалою від 1 до 10, наскільки для тебе важливо співати грецькою мовою?

10.

Дякуємо за інтерв’ю. Яке повідомлення ви хотіли б передати українським глядачам?

Будьте добрими, йдіть за своєю пристрастю, і одного дня ви зробите те, про що мріяли! Якщо я це зробив, ви теж можете.

Про Akylas

Akylas – одне із найяскравіших нових імен грецької альтернативної сцени. Цього року артист буквально підірвав національний відбір. Його пісня Ferto за лічені дні після релізу стала вірусною, зібрала тисячі реакцій у соцмережах і впевнено закріпилася в статусі головного фаворита на перемогу. У фанатських опитуваннях та коментарях саме її найчастіше називали тією заявкою, яка може не просто виграти відбір, а й гучно заявити про Грецію на міжнародному рівні.

Виступ представника Греції на Євробаченні-2026: Akylas – Ferto

Ferto – це ексцентричний електропоп із виразним сатиричним підтекстом і навмисно гротескною подачею. Трек побудований на танцювальному біті, що чергується з напівречитативними фразами й несподіваними інтонаціями. Естетика номеру Akylas нагадує справжнісіньку відеогру: ба більше, співак насправді став персонажем Ferto The Game, у якій потрібно минати перешкоди на шляху до легендарних грецьких співаків, як-от Helena Paparizou чи Klavdia.

Букмекери вважають представника Греції другим фаворитом на перемогу, оцінюючи його шанси у 13%. За прогнозами, він йде сьомим серед тих, на кого ставитиме журі, та третім (після Ізраїлю та Фінляндії) серед претендентів на перемогу за версією глядачів.

Ілля Мандебура, «Главком»