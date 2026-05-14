Другий півфінал Євробачення 2026: де та коли дивитися трансляцію

Україна виступить у другому півфіналі Євробачення 2026

Сьогодні, 14 травня, у Відні (Австрія), відбудеться другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2026. У другій частині конкурсу за місце у фіналі змагатимуться 15 країн-учасниць. Серед них представниця України співачка Leleka з піснею «Ridnym». «Главком» розповідає, де та коли дивитися трансляцію шоу.

Передшоу

Перед трансляцією другого півфіналу розпочнеться передшоу. Долучитися до перегляду можна на телеканалі «Суспільне Культура» о 21:30.

Передшоу транслюватиметься:

на сайтах «Суспільне Культура» та «Суспільне Євробачення».

на телеканалі «Суспільне Культура».

Другий півфінал Євробачення 2026

Країни-учасниці другого півфіналу фото: Eurovision/Instagram

Другий півфінал транслюватиметься в прямому ефірі. Друга частина конкурсу розпочнеться о 22:00 за київським часом. Українською мовою трансляцію вестиме Тімур Мірошниченко. У фіналі та другому півфіналі його співведучими стануть співачки Світлана Тарабарова та Аlyona Аlyona.

Трансляцію всіх виступів можна буде дивитися та слухати на окремих сервісах українською та англійською мовами:

До слова, у другому півфіналі візьмуть участь 15 країн-учасниць, які змагатимуться за місце у фіналі. У цьому півфіналі виступить Україна, співачка Leleka представить нашу країну з піснею «Ridnym» та вийде на сцені під номером 12.

Також на сцені виступатимуть країни «Великої п’ятірки», Франція, Велика Британія. А також Австрія, де цьогоріч проходить Євробачення. Вони продемонструють свої номери та автоматично пройдуть у гранд-фінал.

Нагадаємо, 12 травня відбувся перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2026. На сцені у Відні виступила перша частина країн-учасниць, яка змагалася за місце у фіналі. З першого півфіналу у гранд-фінал пройшли такі країни: Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Молдова, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва, Польща.

Також повідомлялося, після першого півфіналу Євробачення 2026 у країнці заполонили Тhreads своїми коментарями, дописами та реакціями на виступи країн. Українці коментували виступи різних країн-учасниць. Проте деякі учасники найбільше привернули увагу української аудиторії. Як, наприклад, Португалія, Грузія, Португалія, Швеція Греція та інші.