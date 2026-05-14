Другий півфінал Євробачення 2026: де та коли дивитися трансляцію
Україна виступить у другому півфіналі Євробачення 2026
Сьогодні, 14 травня, у Відні (Австрія), відбудеться другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2026. У другій частині конкурсу за місце у фіналі змагатимуться 15 країн-учасниць. Серед них представниця України співачка Leleka з піснею «Ridnym». «Главком» розповідає, де та коли дивитися трансляцію шоу.
Передшоу
Перед трансляцією другого півфіналу розпочнеться передшоу. Долучитися до перегляду можна на телеканалі «Суспільне Культура» о 21:30.
Передшоу транслюватиметься:
на сайтах «Суспільне Культура» та «Суспільне Євробачення».
на телеканалі «Суспільне Культура».
Другий півфінал Євробачення 2026
Другий півфінал транслюватиметься в прямому ефірі. Друга частина конкурсу розпочнеться о 22:00 за київським часом. Українською мовою трансляцію вестиме Тімур Мірошниченко. У фіналі та другому півфіналі його співведучими стануть співачки Світлана Тарабарова та Аlyona Аlyona.
Трансляцію всіх виступів можна буде дивитися та слухати на окремих сервісах українською та англійською мовами:
- на YouTube-каналі «Євробачення Україна»;
- на телеканалі «Суспільне Культура»;
- на сайті «Суспільне Євробачення»;
- в етері «Радіо Промінь»;
- англійською мовою на Youtube-каналі «Євробачення».
До слова, у другому півфіналі візьмуть участь 15 країн-учасниць, які змагатимуться за місце у фіналі. У цьому півфіналі виступить Україна, співачка Leleka представить нашу країну з піснею «Ridnym» та вийде на сцені під номером 12.
Також на сцені виступатимуть країни «Великої п’ятірки», Франція, Велика Британія. А також Австрія, де цьогоріч проходить Євробачення. Вони продемонструють свої номери та автоматично пройдуть у гранд-фінал.
Нагадаємо, 12 травня відбувся перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2026. На сцені у Відні виступила перша частина країн-учасниць, яка змагалася за місце у фіналі. З першого півфіналу у гранд-фінал пройшли такі країни: Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Молдова, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва, Польща.
Також повідомлялося, після першого півфіналу Євробачення 2026 у країнці заполонили Тhreads своїми коментарями, дописами та реакціями на виступи країн. Українці коментували виступи різних країн-учасниць. Проте деякі учасники найбільше привернули увагу української аудиторії. Як, наприклад, Португалія, Грузія, Португалія, Швеція Греція та інші.
Читайте також:
- Фото сцени Євробачення розлетілося мережею через неочікуваний український символ
- Фінляндія «підпалила» сцену Євробачення: яке виключення з правил зробили для країни
- Українці розібрали виступ Греції на Євробаченні на меми
- Євробачення 2026. Мітингувальники влаштували протест під час виступу Ізраїлю (відео)
- Євробачення-2026. Усі виступи учасників першого півфіналу
Коментарі — 0