Національний палац «Україна» перетвориться на гігантський кінотеатр: деталі

У кінотеатрах фільм можна буде побачити з березня 2026 року

Найбільший концертний майданчик вперше буде використано як кінозал

Головний концертний майданчик країни, Національний палац мистецтв «Україна», вперше у своїй історії перетвориться на масштабний кінозал. Ця історична подія відбудеться 22 лютого 2026 року з нагоди національної прем'єри повнометражного художнього фільму «Мавка. Справжній міф». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу палацу.

Зазначається, що глядачі матимуть змогу першими побачити довгоочікувану стрічку на найбільшій сцені України.

Фільм «Мавка. Справжній міф» позиціонується як романтичне фентезі, що розповідає історію забороненого кохання. У центрі сюжету – містична Мавка, яка, всупереч своїй природі, закохується у біолога Лук’яна. Замість того, щоб згубити його у таємничому Темному озері, вона захищає його. Проте мешканки озера – мавки та русалки – не готові так легко відпустити свою здобич, вони ладні на все, щоб Мавка залишилася на темній стороні, а Лук’ян дістався їм.

Стрічку «Мавка. Справжній міф» продюсують Ірина Костюк та Анна Єлісєєва, а сценарій написав Ярослав Войцешек – команда анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня», що зібрала понад $21 млн у світовому кінопрокаті та стала найкасовішим українським фільмом усіх часів.

Режисеркою стрічки є Катя Царик, відома масштабними концертними постановками, кліпами для топових українських зірок і участю в серіальній антології від Film.ua Group «Перші Дні». Оператор-постановник фільму – Юрій Король, який знімав «Захара Беркута», «Потяг у 31 грудня» і багато інших успішних українських проєктів.

Образи головної героїні і русалок створила стилістка, редакторка моди, засновниця бренду TTSWTRS, що став світовим фешн-феноменом, Анна Осмехіна.

Коли: 22 лютого 2026 року

Мысце проведення: Національний палац мистецтв «Україна», вул. Велика Васильківська, 103.