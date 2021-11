19-летний сын Майкла Джексона впервые заговорил о своем отце

Сын Майкла Джексона, 19-летний Биджи, ранее известный ранее по имени Бланкет, впервые дал комментарий журналистам о своем отце. Он снялся в программе Good Morning Britain.

Биджи рассказал о том, как он готовился к вечеринке по случаю Хэллоуина, которая проходила в доме семьи Джексонов в Калифорнии. «У этого дома и этой студии большая история. В этом был весь он, это то, чего бы хотелось каждому из нас, – создавать вещи, которые радовали бы людей и приносили им пользу», – признался он.

EXCLUSIVE: Bigi Jackson speaks about his father, Michael Jackson's legacy for the first time.



Bigi, formerly known as Blanket, is using his voice to call on world leaders to tackle the problem of climate change as COP26 begins. pic.twitter.com/920Zlk4usK