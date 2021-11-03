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    19-летний сын Майкла Джексона впервые заговорил о своем отце

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    Дети Майкла Джексона: Принс, Пэрис и Бланкет Джексон, 2012 - 19-летний сын Майкла Джексона впервые заговорил о своем отце

    Дети Майкла Джексона: Принс, Пэрис и Бланкет Джексон, 2012

    Биджи заявил о своем неравнодушии к проблемам изменения климата

    Сын Майкла Джексона, 19-летний Биджи, ранее известный ранее по имени Бланкет, впервые дал комментарий журналистам о своем отце. Он снялся в программе Good Morning Britain.

    Биджи рассказал о том, как он готовился к вечеринке по случаю Хэллоуина, которая проходила в доме семьи Джексонов в Калифорнии. «У этого дома и этой студии большая история. В этом был весь он, это то, чего бы хотелось каждому из нас, – создавать вещи, которые радовали бы людей и приносили им пользу», – признался он.

    Кроме того, Биджи заявил о своем неравнодушии к проблемам изменения климата. «Предстоит большая работа, но наше поколение понимает, как это важно», – сказал он.

    Ему было всего семь, когда скончался его отец. Биджи вместе с братом Принсем и сестрой Пэрис вырастила бабушка – Кэтлин Джексон

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Мадонны обругали за неприличную фотосессию в латексном белье.

    24-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых она запечатлена в неприличной позе, а именно — стоя на четвереньках спиной к фотографу. Она одета в черное нижнее белье — полупрозрачный облегающем комбинезон с латексными вставками, который оформлен корсетным верхом с декольте. Образ манекенщицы дополнили чулки, туфли на каблуке и макияж в стиле smoky eyes

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    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес
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    19-летний сын Майкла Джексона впервые заговорил о своем отце