19-летний сын Майкла Джексона впервые заговорил о своем отце
Дети Майкла Джексона: Принс, Пэрис и Бланкет Джексон, 2012
Биджи заявил о своем неравнодушии к проблемам изменения климата
Сын Майкла Джексона, 19-летний Биджи, ранее известный ранее по имени Бланкет, впервые дал комментарий журналистам о своем отце. Он снялся в программе Good Morning Britain.
Биджи рассказал о том, как он готовился к вечеринке по случаю Хэллоуина, которая проходила в доме семьи Джексонов в Калифорнии. «У этого дома и этой студии большая история. В этом был весь он, это то, чего бы хотелось каждому из нас, – создавать вещи, которые радовали бы людей и приносили им пользу», – признался он.
EXCLUSIVE: Bigi Jackson speaks about his father, Michael Jackson's legacy for the first time.— Good Morning Britain (@GMB) November 1, 2021
Bigi, formerly known as Blanket, is using his voice to call on world leaders to tackle the problem of climate change as COP26 begins. pic.twitter.com/920Zlk4usK
Кроме того, Биджи заявил о своем неравнодушии к проблемам изменения климата. «Предстоит большая работа, но наше поколение понимает, как это важно», – сказал он.
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