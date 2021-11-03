19-летний сын Майкла Джексона впервые заговорил о своем отце

Биджи заявил о своем неравнодушии к проблемам изменения климата

Сын Майкла Джексона, 19-летний Биджи, ранее известный ранее по имени Бланкет, впервые дал комментарий журналистам о своем отце. Он снялся в программе Good Morning Britain.

Биджи рассказал о том, как он готовился к вечеринке по случаю Хэллоуина, которая проходила в доме семьи Джексонов в Калифорнии. «У этого дома и этой студии большая история. В этом был весь он, это то, чего бы хотелось каждому из нас, – создавать вещи, которые радовали бы людей и приносили им пользу», – признался он.

EXCLUSIVE: Bigi Jackson speaks about his father, Michael Jackson's legacy for the first time.



Bigi, formerly known as Blanket, is using his voice to call on world leaders to tackle the problem of climate change as COP26 begins. pic.twitter.com/920Zlk4usK — Good Morning Britain (@GMB) November 1, 2021

Кроме того, Биджи заявил о своем неравнодушии к проблемам изменения климата. «Предстоит большая работа, но наше поколение понимает, как это важно», – сказал он.

Ему было всего семь, когда скончался его отец. Биджи вместе с братом Принсем и сестрой Пэрис вырастила бабушка – Кэтлин Джексон

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Мадонны обругали за неприличную фотосессию в латексном белье.

24-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых она запечатлена в неприличной позе, а именно — стоя на четвереньках спиной к фотографу. Она одета в черное нижнее белье — полупрозрачный облегающем комбинезон с латексными вставками, который оформлен корсетным верхом с декольте. Образ манекенщицы дополнили чулки, туфли на каблуке и макияж в стиле smoky eyes

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