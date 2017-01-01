Умер американский актер Рэнс Ховард

В США скончался знаменитый американский актер Рэнс Ховард. Он умер в субботу на 90-м году жизни, об этом в своем Тwitter сообщил его сын, режиссер Рон Ховард.

«Меня и Клинта (Клинт Ховард, брат Рона Ховарда. - прим. ред.) благословили на то, чтобы быть сыновьями Рэнса Ховарда. Сегодня он умер. Он особенно отличался умением сочетать амбиции с огромной честностью. Фермерский мальчик эпохи Великой депрессии, его страсть к актерскому мастерству изменила ход нашей семейной истории. Мы любим тебя и



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В США скончался знаменитый американский актер Рэнс Ховард. Он умер в субботу на 90-м году жизни, об этом в своем Тwitter сообщил его сын, режиссер Рон Ховард.

«Меня и Клинта (Клинт Ховард, брат Рона Ховарда. - прим. ред.) благословили на то, чтобы быть сыновьями Рэнса Ховарда. Сегодня он умер. Он особенно отличался умением сочетать амбиции с огромной честностью. Фермерский мальчик эпохи Великой депрессии, его страсть к актерскому мастерству изменила ход нашей семейной истории. Мы любим тебя и скучаем, отец, - написал Рон.





Рэнс Ховард родился 17 ноября 1928 года в городе Дункан, штат Оклахома. Свою актерскую карьеру Рэнс начал в 1940-х годах, когда снялся в сериале «Телевизионный театр Крафта».

Рэнс сыграл более чем в 260 фильмах и сериалах. Наиболее известными его работами являются роли в картинах «Эд Вуд», «Залечь на дно», «Игры разума», «Аполлон 13», «День независимости», «Ангелы и демоны» и другие.



