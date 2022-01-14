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    У Вінниці покажуть феєричну комедію «Ніч перед Різдвом»

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    У Вінниці покажуть феєричну комедію «Ніч перед Різдвом»

    Вистава-шедевр відбудеться 19 січня

    Свята у Вінниці продовжуються! 19 січня о 20.00 у Будинку офіцерів вінничан чекає найяскравіша «Ніч перед Різдвом» – вистава-шедевр, що є наймасштабнішою постановкою усіма улюбленої повісті Гоголя. На сцені буде більше 30 акторів, різдвяний вертеп, шикарні костюми, яскраві масові сцени, пісні, танці, іскрометний гумор, колядки, національний колорит і безліч сюрпризів!

    Коваль Вакула знову відправиться на пошуки черевичок для вередливої, але любої Оксани, відьма Солоха наповнить невдалими відвідувачами всі порожні мішки, чорт вкраде місяць, а два куми будуть блукати засніженими селом у пошуках хорошої компанії…

    «Це надзвичайно гарна, цікава і яскрава вистава для перегляду всією родиною, яка завдяки величезній кількості танців, трюків і спецефектів неабияк вразить і дітей, і дорослих! Сподобається всім, хто цінує українські традиції і скучив за святковою атмосферою. Всім, чиє серце запалюють цікаві рішення сучасного театру і хто любить Гоголя, – гарантують організатори гастролей – компанія «Вінниця концерт». – Сповнена незабутньої феєрії і колоритних образів, дивовижної енергетики, грандіозних хореографічних постановок, сміху та казкових див, вистава подарує справжнє задоволення кожному глядачу!»

    Хоча багато театрів ставлять гоголівський шедевр, найбільше нагород та народної любові саме у постановки Чернігівського театру.

    У сучасному, надзвичайно креативному прочитанні режисером-постановником, заслуженим артистом України Андрієм Бакіровим блискуче переплелися давні легенди й картини життя українського села, реальне й уявне, фантастичне й комічне, фольклор, магія та веселі пригоди.

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    У Вінниці покажуть феєричну комедію «Ніч перед Різдвом»
    У Вінниці покажуть феєричну комедію «Ніч перед Різдвом»
    У Вінниці покажуть феєричну комедію «Ніч перед Різдвом»
    instagram.com/leniklum/

    Прем’єра комедії «Ніч перед Різдвом» відбулася у 2015 році і відтоді її успіх не вщухає!

    Яких тільки нагород немає у цієї вистави: Гран-прі V-го Міжнародного фестивалю «Схід – Захід» у польському Кракові, перемоги на XXI Міжнародному театральному фестивалі «Біла вежа» у Бресті як «кращий акторський ансамбль», І Всеукраїнському театральному фестивалі «СвітОгляд»(м. Сєвєродонецьк) «за краще пластичне рішення», Міжнародному фестивалі «Золоті оплески Буковини-2016» у Чернівцях за «кращий режисерський задум та втілення», «краще музичне вирішення вистави» і «краще пластичне вирішення» й багато інших.
    «Ніч перед Різдвом» – це дивовижна музична комедія, яка так і вабить до світу казки Різдвяної ночі з її неймовірними чудесами! Це надзвичайно яскрава й весела історія, у якій переплелися щира любов, готовність на будь-які жертви заради коханої, веселощі, непередбачувані пригоди і містика останньої ночі перед Різдвом.

    Вистава побудована на ефектах магії, казковості й видовищності. А ще – у ній величезна кількість масових сцен! Ритми і атмосфера, яку створюють колядники – це колоритні сценічні образи, рухи і малюнки, завдяки яким глядач максимально відчуває святкову атмосферу і переноситься на століття в минуле.

    Джерело: Vinbazar

    Теги: свята Вінниця культура
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    У Вінниці покажуть феєричну комедію «Ніч перед Різдвом»