В Киеве замечен российский актер, который в апреле попал в базу «Миротворца»
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Никита Панфилов и боец батальона «Айдар» Юрий Оксюковский
В сети появились снимки российского актера Никиты Панфилова, который всячески поддерживал аннексию Крыма
Как оказалось, скандальный российский актер принимает участие в съемках нового фильма «Пес».
Фотографиями со съемочной площадки поделилась Екатерина Котлярова в соцсети Facebook.
«Суперовое чувство, когда возле дома проходили съемки фильма "Пес". Несмотря на насыщенность дня, главные актеры Никита Панфилов, Андрей Саминин и Мухтар (сегодня был именно он) уделили нам свое внимание. Благодарна им за хорошее настроение», - написала Екатерина.
Также на съемочной площадке присутствовал экс-боец батальона «Айдар» Юрий Оксюковский.
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Джерело: ТСН