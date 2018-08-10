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    Шоу-биз

    В Киеве замечен российский актер, который в апреле попал в базу «Миротворца»

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    Никита Панфилов и&nbsp;боец батальона &laquo;Айдар&raquo; Юрий Оксюковский - В Киеве замечен российский актер, который в апреле попал в базу «Миротворца»
    Никита Панфилов и боец батальона «Айдар» Юрий Оксюковский

    В сети появились снимки российского актера Никиты Панфилова, который всячески поддерживал аннексию Крыма

    Как оказалось, скандальный российский актер принимает участие в съемках нового фильма «Пес».

    Фотографиями со съемочной площадки поделилась Екатерина Котлярова в соцсети Facebook.

    «Суперовое чувство, когда возле дома проходили съемки фильма "Пес". Несмотря на насыщенность дня, главные актеры Никита Панфилов, Андрей Саминин и Мухтар (сегодня был именно он) уделили нам свое внимание. Благодарна им за хорошее настроение», - написала Екатерина.

    Также на съемочной площадке присутствовал экс-боец батальона «Айдар» Юрий Оксюковский.

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    В Киеве замечен российский актер, который в апреле попал в базу «Миротворца»
    В Киеве замечен российский актер, который в апреле попал в базу «Миротворца»
    В Киеве замечен российский актер, который в апреле попал в базу «Миротворца»
    В Киеве замечен российский актер, который в апреле попал в базу «Миротворца»
    В Киеве замечен российский актер, который в апреле попал в базу «Миротворца»
    В Киеве замечен российский актер, который в апреле попал в базу «Миротворца»
    В Киеве замечен российский актер, который в апреле попал в базу «Миротворца»

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    Джерело: ТСН

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