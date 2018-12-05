В киновселенной Marvel появится азиатский супергерой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зрители и критики тепло встретили первый кинокомикс Marvel, посвященный темнокожим героям, поэтому студия решила, что пришла пора расширять горизонты

Издание Deadline сообщает, что в киновселенной появится сольный фильм о супергерое азиатского происхождения по имени Шанг-Чи.

Персонаж, известный также как Мастер Кунг-Фу, появился в комиксах еще в 1973 году. Подобно Черной пантере, герой не обладает сверхъестественными способностями, но в совершенстве владеет навыками боевых единоборств. Шанг-Чи по комиксам является сыном Фу Манчу – лидера криминальной организации, которая не раз пыталась завоевать мир. Именно он обучил наследника боевым искусствам, но когда тот узнал правду об отце, то восстал против него. В разные годы Шанг-Чи примыкал к команде Героев, где сотрудничал с Железным кулаком и Люком Кейджем, а также работал с Мстителями.

Разработку сценария поручили создателю «Годзиллы» и «Чудо-женщины 2» Дэйву Каллахэму, а продюсировать ленту будет Кевин Файги. На данный момент студия Marvel подыскивает для будущего фильма режиссера и актерский состав азиатского происхождения. Пока неизвестно, когда создатели приступят к съемкам фильма, но по плану у студии другой ожидаемый поклонниками проект – сольник Черной вдовы, который может выйти на экраны в 2020 году.

Джерело: popcornnews