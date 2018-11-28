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    Пользователи сети сравнили кадры тизера нового «Короля Льва» с оригинальным мультфильмом

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    Пользователи сети сравнили кадры тизера нового «Короля Льва» с оригинальным мультфильмом

    22 ноября в сети появился первый трейлер фильма «Король Лев»

    Ремейк легендарного диснеевского мультфильма выйдет на большие экраны летом 19 июля 2019 года в день 25-летия оригинального мультфильма.

    Этот ролик уже успел побить все рекорды по просмотрам среди дебютных видео компании Disney, о чём они сообщили  на своей официальной странице в Твиттера: 224,6 миллионов просмотров за 24 часа!

    И пока одни засматривают ролик до дыр, другие решили сравнить его кадры с оригиналом 1994 года. И знаете что? Почти один в один!

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    Пользователи сети сравнили кадры тизера нового «Короля Льва» с оригинальным мультфильмом
    Пользователи сети сравнили кадры тизера нового «Короля Льва» с оригинальным мультфильмом
    Пользователи сети сравнили кадры тизера нового «Короля Льва» с оригинальным мультфильмом
    Пользователи сети сравнили кадры тизера нового «Короля Льва» с оригинальным мультфильмом
    Пользователи сети сравнили кадры тизера нового «Короля Льва» с оригинальным мультфильмом
    Пользователи сети сравнили кадры тизера нового «Короля Льва» с оригинальным мультфильмом
    Пользователи сети сравнили кадры тизера нового «Короля Льва» с оригинальным мультфильмом
    Пользователи сети сравнили кадры тизера нового «Короля Льва» с оригинальным мультфильмом
    Пользователи сети сравнили кадры тизера нового «Короля Льва» с оригинальным мультфильмом
    Пользователи сети сравнили кадры тизера нового «Короля Льва» с оригинальным мультфильмом
    Пользователи сети сравнили кадры тизера нового «Короля Льва» с оригинальным мультфильмом
    Пользователи сети сравнили кадры тизера нового «Короля Льва» с оригинальным мультфильмом
    Пользователи сети сравнили кадры тизера нового «Короля Льва» с оригинальным мультфильмом
    Пользователи сети сравнили кадры тизера нового «Короля Льва» с оригинальным мультфильмом
    Пользователи сети сравнили кадры тизера нового «Короля Льва» с оригинальным мультфильмом
    Пользователи сети сравнили кадры тизера нового «Короля Льва» с оригинальным мультфильмом
    Пользователи сети сравнили кадры тизера нового «Короля Льва» с оригинальным мультфильмом
    Пользователи сети сравнили кадры тизера нового «Короля Льва» с оригинальным мультфильмом

    Напомним, что в ремейке «Короля Льва» Симбу озвучит Дональд Гловер, Налу — Бейонсе, Шрама — Чиветел Эджиофор, Муфасу — Джеймс Эрл Джонс, а Билли Айкнер и Сет Роген станут Тимоном и Пумбой.

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