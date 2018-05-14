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    В киновселенной Marvel появится первая мусульманская супергероиня

    • Сьогодні, 18:30
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    Оглушительный успех киновселенной Marvel позволяет Кевину Файги, главе студии, снимать практически все, что угодно

    На днях продюсер поделился новыми планами по адаптациям комиксов и сообщил, что на очереди первая мусульманская супергероиня Камала Хан, известная также как четвертая Мисс Марвел.

    В интервью BBC Файги признался, что совсем скоро во вселенную Капитана Марвел войдет новая героиня: «Сейчас мы снимаем «Капитана Марвел» с Бри Ларсон, но в комиксах есть еще и Мисс Марвел, мусульманская героиня, и у нас есть большие планы на ее счет».

    Согласно комиксам, Камала Хан – 16-летняя американка пакистанского происхождения. Однажды она подвергается воздействию туманов Терриген и приобретает суперспособности – менять форму тела. Тогда она решает перевоплотиться в своего кумира – Мисс Марвел.

    В 2014 году Marvel выпустили отдельный комикс по этой героине, сделав ее первой мусульманкой, получившей собственный именной заголовок в комиксах.

    Джерело: Киноафиша

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