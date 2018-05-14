В киновселенной Marvel появится первая мусульманская супергероиня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оглушительный успех киновселенной Marvel позволяет Кевину Файги, главе студии, снимать практически все, что угодно

На днях продюсер поделился новыми планами по адаптациям комиксов и сообщил, что на очереди первая мусульманская супергероиня Камала Хан, известная также как четвертая Мисс Марвел.

В интервью BBC Файги признался, что совсем скоро во вселенную Капитана Марвел войдет новая героиня: «Сейчас мы снимаем «Капитана Марвел» с Бри Ларсон, но в комиксах есть еще и Мисс Марвел, мусульманская героиня, и у нас есть большие планы на ее счет».

Согласно комиксам, Камала Хан – 16-летняя американка пакистанского происхождения. Однажды она подвергается воздействию туманов Терриген и приобретает суперспособности – менять форму тела. Тогда она решает перевоплотиться в своего кумира – Мисс Марвел.

В 2014 году Marvel выпустили отдельный комикс по этой героине, сделав ее первой мусульманкой, получившей собственный именной заголовок в комиксах.

Джерело: Киноафиша