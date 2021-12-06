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    Ротару пожаловалась Долиной, что в Москву «тяжело добираться» (видео)

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    Говорят, что Ротару в Москву, как и в прошлом году, пригласил Игорь Крутой - Ротару пожаловалась Долиной, что в Москву «тяжело добираться» (видео)
    Говорят, что Ротару в Москву, как и в прошлом году, пригласил Игорь Крутой
    фото из открытых источников

    Артистка скрывает «гастроли» в России, видео удаляют одно за другим

    София Ротару выступила в Москве на юбилейном фестивале «Песня года». Главный концерт страны – так анонсировали мероприятие организаторы. Российская пресса сообщает, что публика встретила певицу стоя и криками: «Браво!». Звезду засыпали цветами, которых было так много, что исполнительнице пришлось просить помощи у своих танцоров.

    Почетную награду Ротару вручил Игорь Крутой (фигурант сайта «Миротворец» за организацию детских фестивалей в оккупированном Крыму). Он вспомнил, что 50 лет назад была создана группа «Червона рута», в которой работала певица, мол, столько же исполнилось в этом году и фестивалю «Песня года».

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    Публикация от Sofia Rotaru_Sofia Eve_fan_ (@sofiarotaru_fan_)

    В официальных соцсетях Ротару о «Песне года» – ни слова. Есть фото, датированное днем ранее, подписанное коротко: новогодние съемки. Локация не выставлена. Информацию об этих съемках можно найти в российской прессе: артистка участвовала и в программе «Голубой огонек».

    Между тем, Филипп Киркоров (тоже фигурант сайта «Миротворец») опубликовал на своей странице в соцсети совместное фото с Софией Михайловной во время съемок «Песни года». Артисты позируют на камеру, обнимаясь. В фан-аккаунте артистки можно найти видео из кулуаров фестиваля, где Ротару в компании Крутого, его жены и сестры, желает россиянам: «Здоровье и мир в Новом году! Целую, обнимаю! Ваша Софочка». Однако на момент публикации видео удалили из инстаграмовской фан-страницы. Еще на одном видео певица жалуется Ларисе Долиной: «Трудно до вас добираться, тяжело».

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    Публикация от Sofia Rotaru_Sofia Eve_fan_ (@sofiarotaru_fan_)

    Напомним, что месяц назад сестра певицы Аурика Ротару заявила на YouTube-канале Dorotye, что артистка с нетерпением ждет возвращения временно оккупированного Россией Крыма под контроль Украины, чем вызвала скандал в РФ. Крымские чиновники заявляли, что артистку следует лишить звания почетного гражданина Крыма. Но, судя по всему, конфликт исчерпан.

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    Теги: Софія скандал співачка концерт час
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    Ротару пожаловалась Долиной, что в Москву «тяжело добираться» (видео)