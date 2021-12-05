«Ніколи над моєю творчістю так не знущалися». Легендарний композитор оцінив, як Полякова та Таяна переспівали його пісні

Ігор Поклад порадив сучасним виконавцям писати свої пісні, а не переінакшувати чужі

Легендарний український композитор Ігор Поклад оцінив виконання своїх пісень під час концерту до 30-річчя Незалежності України на стадіоні «Олімпійський». У інтерв’ю «Главкому» він розповів, що особливо запам’ятав виступ Олі Полякової «у пір’ї», котра виконала композицію «Чарівна скрипка» на слова Юрія Рибчинського.

«Ну що я маю на це сказати? Як там говорять: «Я художник, я так вижу!» Нехай! Вона так «бачить», – сказав композитор.

Вразило митця і те, як Таяна (Tayanna) на церемонії «Легенди України» заспівала «Дикі гуси». Він, зокрема, зауважив, що не пізнав свою пісню.

«І якби не слова, я б так і не здогадався, що вона співає... Чи так можна робити?», – обурився композитор.

За його словами, вони з Юрієм Рибчинським, автором тексту, шукали місце кожній літері та кожній ноті.

«Нам здавалося, що ми вже створили пісню. Питання – нащо так її радикально змінювати?! Ну візьміть та напишіть своє! І співайте собі досхочу.Скажу більше. Мене дуже здивувала реакція слухачів! Чи в них вуха повідпадали? Принаймні, то була точно не моя пісня… Хоча слова Юрія Рибчинського – не всі, а частина – залишилися. Так ще ніколи і ніхто над моєю творчістю не знущався. Це факт. Прикрий факт», – поділився Ігор Поклад.

Як відомо, на проведення урочистого концерту «Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності країни» в Національному спортивному комплексі «Олімпійський» з нагоди 30-ї річниці незалежності України з державного бюджету було виділено 64 млн гривень.

У рамках зазначеної суми було передбачено витрати на оплату послуг аранжування, створення партитур для оркестру, стейдж-бенду, репетицій, студії звукозапису, технічного забезпечення номерів артистів (спеціальні сценічні конструкції, світлові декорації, спецефекти, піротехніка), а також на забезпечення багатокамерної зйомки.

Раніше стало відомо, скільки грошей витратили на святкування Дня Незалежності.



