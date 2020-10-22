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    Шоу-биз

    В сеть слили неопубликованные фото обнаженной дочери Джонни Деппа

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    Дочь актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради, американская актриса и модель Лили-Роуз Депп - В сеть слили неопубликованные фото обнаженной дочери Джонни Деппа
    Дочь актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради, американская актриса и модель Лили-Роуз Депп
    Фото: @walkerbunting

    Поклонники знаменитости оценили кадры и выразили свое восхищение в комментариях

    Дочь актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради, американская актриса и модель Лили-Роуз Депп, приняла участие в откровенной фотосессии и взволновала поклонников. Соответствующие кадры появились в Instagram-аккаунте фотографа Уолкера Бантинга (Walker Bunting).

    Так, автор снимков разместил в сети ранее неопубликованные черно-белые фото, на которых 21-летняя модель позирует топлес. При этом обнаженные части тела она прикрыла белым полотенцем. Образ Депп был дополнен минималистичными серьгами и подвеской. «Скучаю по любимому персонажу моих историй», — подписал Бантинг пост, который набрал больше 14 тысяч лайков.

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    В сеть слили неопубликованные фото обнаженной дочери Джонни Деппа
    В сеть слили неопубликованные фото обнаженной дочери Джонни Деппа

    Поклонники знаменитости оценили кадры и выразили свое восхищение в комментариях. «Богиня! Спасибо, что поделился», «Вау!», «Потрясающая девушка», «Она такая же невероятная, как ее отец», «Ты очень талантлив, а она — идеальна», «Боже, она сногсшибательна», — высказывались они.

    Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

    К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.

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