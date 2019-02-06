В сети показали, как создавали визуальные эффекты для фильма «Мстители: Война бесконечности»



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В январе стало известно, что фильм «Мстители: Война бесконечности» был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты»

Над визуальными эффектами, которых в фильме больше трех тысяч, работала британская студия Framestore. Супервайзер компьютерной графики Роберт Оллман рассказал BBC о некоторых трудностях, с которыми пришлось столкнуться команде во время работы над последней частью «Мстителей».

Сотрудники лаборатории Framestore, которые работали над технологией motion capture («захват движения»), провели около месяца на Манхэттене, делая гигапиксельные панорамы. Таким образом они запечатлели тот вид, который нужно было воссоздать в компьютерной графике. «Были закрыты целые городские кварталы, — вспоминает сотрудник студии Ричард Грэм. — Мы вернулись с 250 тысячами фотографий и 15 терабайт данных».

Важной частью проекта был костюм Железного Человека. Аниматоры вместе с художниками из Marvel работали около двух лет, прежде чем утвердить окончательный вариант дизайна. По словам Оллмана, идея со шнурками в новом костюме Тони Старка, собирающемся из наночастиц, принадлежала Роберту Дауни — младшему.

С Человеком-пауком, который получил от Старка новый костюм Железного Паука, тоже возникли сложности: этот персонаж очень гибок и должен был иметь возможность свободно передвигаться. Поэтому для него не хотели создавать железную экипировку, а придали его обычному костюму металлический блеск.

Framestore занялась командой суперзлодеев Черный Орден примерно за год до постпродакшна. Эбони Мо — зловещий и самый сдержанный из них, произносящий свои реплики невозмутимым голосом. Аниматоры должны были обойтись минимумом движений и выражений. К тому же у этого героя нет носа, который придает мимике выразительность. Специалистам пришлось углубиться в личность Эбони Мо вместо того, чтобы воспользоваться референсами, как для создания других персонажей. Аниматоры решили, что лучше всего характеру Эбони Мо соответствуют актеры Питер Кушинг и Кристофер Ли, поэтому наделили его мимикой знаменитых британцев.



Джерело: Bird In Flight