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    Самая высокооплачиваемая модель мира провела пеструю фотосессию в пустыне

    Кендалл Дженнер позирует в изысканных нарядахна фоне гигантских разноцветных полотен
    Младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер, которая признана самой высокооплачиваемой моделью мира по итогам 2017 года, приняла участие в фотосессии для бренда Missoni. Эффектные снимки показывают девушку в пестрых одеждах. Колорит съемке добавляет то, что съемка проходила в пустыне. На этих фото 22-летняя манекенщица появляется в окружении
    • Сьогодні, 19:42
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    Кендалл Дженнер
    Кендалл Дженнер

    Кендалл Дженнер позирует в изысканных нарядахна фоне гигантских разноцветных полотен

    Младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер, которая признана самой высокооплачиваемой моделью мира по итогам 2017 года, приняла участие в фотосессии для бренда Missoni. Эффектные снимки показывают девушку в пестрых одеждах. Колорит съемке добавляет то, что съемка проходила в пустыне.

    На этих фото 22-летняя манекенщица появляется в окружении гигантских ярких полотен американского художника Рейчел Хейз. Также в фотосессии снялся Филипп Роузен, который представил мужскую одежду из новой коллекции.

    Фотосессия проходила на юге США, недалеко от границы с Мексикой. Там находится один из самых необычных парков в мире — White Sands National Monument. Он напоминает пустыню из белых песков.

    Белый песчаный фон подчеркнул яркие платья и большие шляпы весенне-летней коллекции 2018 Missoni.

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    Самая высокооплачиваемая модель мира провела пеструю фотосессию в пустыне
    Самая высокооплачиваемая модель мира провела пеструю фотосессию в пустыне
    Самая высокооплачиваемая модель мира провела пеструю фотосессию в пустыне
    Самая высокооплачиваемая модель мира провела пеструю фотосессию в пустыне
    Самая высокооплачиваемая модель мира провела пеструю фотосессию в пустыне
    Самая высокооплачиваемая модель мира провела пеструю фотосессию в пустыне
    Самая высокооплачиваемая модель мира провела пеструю фотосессию в пустыне
    Самая высокооплачиваемая модель мира провела пеструю фотосессию в пустыне
    Самая высокооплачиваемая модель мира провела пеструю фотосессию в пустыне
    Самая высокооплачиваемая модель мира провела пеструю фотосессию в пустыне
    Самая высокооплачиваемая модель мира провела пеструю фотосессию в пустыне
    Самая высокооплачиваемая модель мира провела пеструю фотосессию в пустыне

    Отмечается, что уникальна пустыня не столько своим цветом, сколько происхождением: «материал», из которого она состоит, не традиционный кварцевый песок, а разновидность гипса — селенит. Этот мягкий минерал очень легко растворяется в воде и поэтому на поверхности земли встречается довольно редко.

    Джерело: 24 канал

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