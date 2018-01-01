Самая высокооплачиваемая модель мира провела пеструю фотосессию в пустыне

Кендалл Дженнер позирует в изысканных нарядахна фоне гигантских разноцветных полотен

Младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер, которая признана самой высокооплачиваемой моделью мира по итогам 2017 года, приняла участие в фотосессии для бренда Missoni. Эффектные снимки показывают девушку в пестрых одеждах. Колорит съемке добавляет то, что съемка проходила в пустыне. На этих фото 22-летняя манекенщица появляется в окружении



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Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер позирует в изысканных нарядахна фоне гигантских разноцветных полотен

Младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер, которая признана самой высокооплачиваемой моделью мира по итогам 2017 года, приняла участие в фотосессии для бренда Missoni. Эффектные снимки показывают девушку в пестрых одеждах. Колорит съемке добавляет то, что съемка проходила в пустыне.

На этих фото 22-летняя манекенщица появляется в окружении гигантских ярких полотен американского художника Рейчел Хейз. Также в фотосессии снялся Филипп Роузен, который представил мужскую одежду из новой коллекции.

Фотосессия проходила на юге США, недалеко от границы с Мексикой. Там находится один из самых необычных парков в мире — White Sands National Monument. Он напоминает пустыню из белых песков.

Белый песчаный фон подчеркнул яркие платья и большие шляпы весенне-летней коллекции 2018 Missoni.

Отмечается, что уникальна пустыня не столько своим цветом, сколько происхождением: «материал», из которого она состоит, не традиционный кварцевый песок, а разновидность гипса — селенит. Этот мягкий минерал очень легко растворяется в воде и поэтому на поверхности земли встречается довольно редко.

Джерело: 24 канал