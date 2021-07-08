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    Постройневшая Джамала удивила стильным образом на Atlas Weekend (фото)

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    Певица Джамала - Постройневшая Джамала удивила стильным образом на Atlas Weekend (фото)
    Певица Джамала
    instagram.com/jamalajaaa/

    Артистка очаровала изменениями в фигуре

    Украинская певица Джамала, которая несколько месяцев назад старательно худела, теперь охотно щеголяет результатам диеты.

    Так, исполнительница дала концерт в рамках фестиваля Atlas Weekend, во время которого очаровала внешними трансформациями. Сейчас исполнительница имеет очень красивый вид. Свою стройную похудевшую фигуру Джа подчеркнула, надев кожаные облегающие брюки и топ.

    Во время выступления звезда порадовала фанов исполнением как новых так и старых, хорошо знакомых и любимых поклонниками треков.

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    Постройневшая Джамала удивила стильным образом на Atlas Weekend (фото)
    Постройневшая Джамала удивила стильным образом на Atlas Weekend (фото)
    Постройневшая Джамала удивила стильным образом на Atlas Weekend (фото)
    Постройневшая Джамала удивила стильным образом на Atlas Weekend (фото)
    Постройневшая Джамала удивила стильным образом на Atlas Weekend (фото)
    Постройневшая Джамала удивила стильным образом на Atlas Weekend (фото)
    Постройневшая Джамала удивила стильным образом на Atlas Weekend (фото)
    Постройневшая Джамала удивила стильным образом на Atlas Weekend (фото)
    instagram.com/jamalajaaa/

    «Какой нереальный у нас выдался Atlas Weekend в этом году. Сотни глаз, совсем новые и уже полюбившиеся песни, неожиданный трек-лист, который мы создали с вами. Как я скучала за вами, за этой энергией, по песням в унисон. Люблю», — поделилась впечатлениями после выступления Джа.

    Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

    Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

    Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес Джамала новости
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    Постройневшая Джамала удивила стильным образом на Atlas Weekend (фото)