Внучка Софии Ротару в игривой позе похвасталась длинными ногами (фото)

Девушка продемонстрировала красоту и достоинства фигуры

19-летняя София Евдокименко — внучка знаменитой певицы Софии Ротару. Она родилась в семье сына артистки Руслана Евдокименко. Девушка живет и учится в Нью-Йорке, в престижной школе дизайна Парсонс. Ее называют копией бабушки. У Софии есть родной брат Анатолий. 26-летний юноша также унаследовал гены Ротару и считается завидным женихом.

Евдокименко увлекается профессиональными съемками. Ее любит камера, поэтому она часто выступает в роли модели. Сегодня София поделилась результатом фотосессии. Студентка снялась в стильном минималистичном образе, который составила из белой майки, кожаной рубашки фасона оверсайз и кроссовок.

instagram.com/iamsofiaeve/

Фолловеры девушки были очарованы ее красотой. София получила много комплиментов. Некоторые вместо слов восхищения оставляли эмоджи в виде сердец, поцелуев и огненного пламени.

«Потрясающая!», «Боже мой, какая красота! Сколько же кровей намешано в вас: и молдавская, и украинская, и русская», «Вау-вау-вау!», «Очаровываешь мгновенно!», «Ты очень красивая!», «Великолепная», «Красавица София», — написали пользователи.

Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

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