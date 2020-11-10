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    Шоу-биз

    Внучка Софии Ротару в игривой позе похвасталась длинными ногами (фото)

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    <p>19-летняя София Евдокименко снялась для эффектного кадра</p> <div></div> - Внучка Софии Ротару в игривой позе похвасталась длинными ногами (фото)

    19-летняя София Евдокименко снялась для эффектного кадра

    instagram.com/iamsofiaeve/

    Девушка продемонстрировала красоту и достоинства фигуры

    19-летняя София Евдокименко — внучка знаменитой певицы Софии Ротару. Она родилась в семье сына артистки Руслана Евдокименко. Девушка живет и учится в Нью-Йорке, в престижной школе дизайна Парсонс. Ее называют копией бабушки. У Софии есть родной брат Анатолий. 26-летний юноша также унаследовал гены Ротару и считается завидным женихом.

    Евдокименко увлекается профессиональными съемками. Ее любит камера, поэтому она часто выступает в роли модели. Сегодня София поделилась результатом фотосессии. Студентка снялась в стильном минималистичном образе, который составила из белой майки, кожаной рубашки фасона оверсайз и кроссовок.

    screenshot_4_64
    instagram.com/iamsofiaeve/

    Фолловеры девушки были очарованы ее красотой. София получила много комплиментов. Некоторые вместо слов восхищения оставляли эмоджи в виде сердец, поцелуев и огненного пламени.

    «Потрясающая!», «Боже мой, какая красота! Сколько же кровей намешано в вас: и молдавская, и украинская, и русская», «Вау-вау-вау!», «Очаровываешь мгновенно!», «Ты очень красивая!», «Великолепная», «Красавица София», — написали пользователи.

    Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

    Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.

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