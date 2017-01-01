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    Шоу-біз

    В сети появились первые фотографии беременной Джамалы

    Победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2016» Джамала, которая вчера объявила о том, что ждет малыша, стала звездным тренером вокального проекта «Голос країни-8».
    Как выяснилось, во время съемок «слепых прослушиваний» нового сезона вокального проекта «Голос країни-8»  украинская певица уже была в интересном положении. [READ_MORE] Сегодня в сети появились фотографии Джамалы со съемок шоу. На фото победительница «Евровидения-2016» позирует в черном костюме,
    • Сьогодні, 10:11
    • Розсилка

    Победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2016» Джамала, которая вчера объявила о том, что ждет малыша, стала звездным тренером вокального проекта «Голос країни-8».

    Как выяснилось, во время съемок «слепых прослушиваний» нового сезона вокального проекта «Голос країни-8»  украинская певица уже была в интересном положении.

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    Сегодня в сети появились фотографии Джамалы со съемок шоу. На фото победительница «Евровидения-2016» позирует в черном костюме, который скрывает ее животик.

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    В сети появились первые фотографии беременной Джамалы
    В сети появились первые фотографии беременной Джамалы
    В сети появились первые фотографии беременной Джамалы
    В сети появились первые фотографии беременной Джамалы

    Отметим, что звездными тренерами шоу «Голос країни-8» также стали артист и продюсер Потап, популярная певица Тина Кароль, украинский музыкант и актер Сергей Бабкин. 
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