В сети появились первые фотографии беременной Джамалы

Победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2016» Джамала, которая вчера объявила о том, что ждет малыша, стала звездным тренером вокального проекта «Голос країни-8».

Как выяснилось, во время съемок «слепых прослушиваний» нового сезона вокального проекта «Голос країни-8» украинская певица уже была в интересном положении. [READ_MORE] Сегодня в сети появились фотографии Джамалы со съемок шоу. На фото победительница «Евровидения-2016» позирует в черном костюме,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2016» Джамала, которая вчера объявила о том, что ждет малыша, стала звездным тренером вокального проекта «Голос країни-8».

Как выяснилось, во время съемок «слепых прослушиваний» нового сезона вокального проекта «Голос країни-8» украинская певица уже была в интересном положении.

Сегодня в сети появились фотографии Джамалы со съемок шоу. На фото победительница «Евровидения-2016» позирует в черном костюме, который скрывает ее животик.

Отметим, что звездными тренерами шоу «Голос країни-8» также стали артист и продюсер Потап, популярная певица Тина Кароль, украинский музыкант и актер Сергей Бабкин.