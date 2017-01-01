В сети появились первые фотографии беременной Джамалы
- Сьогодні, 10:11
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Победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2016» Джамала, которая вчера объявила о том, что ждет малыша, стала звездным тренером вокального проекта «Голос країни-8».
Как выяснилось, во время съемок «слепых прослушиваний» нового сезона вокального проекта «Голос країни-8» украинская певица уже была в интересном положении.
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Сегодня в сети появились фотографии Джамалы со съемок шоу. На фото победительница «Евровидения-2016» позирует в черном костюме, который скрывает ее животик.
Отметим, что звездными тренерами шоу «Голос країни-8» также стали артист и продюсер Потап, популярная певица Тина Кароль, украинский музыкант и актер Сергей Бабкин.