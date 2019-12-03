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    Шоу-биз

    В сети появилось первое фото со съемок второго «Аватара»

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    <p>По сценарию у главных героев появится дочь</p> <div></div> - В сети появилось первое фото со съемок второго «Аватара»

    По сценарию у главных героев появится дочь

    О сюжете «Аватара 2» известно пока очень мало

    В конце ноября Disney опубликовали график релизов на 2020−2023 годы. И теперь мы точно знаем, когда выйдут второй и третий «Аватары» — 17 декабря 2021 года и 22 декабря 2023-го (премьера первой картины состоялась в 2009 году).

    А пока в официальном Twitter-аккаунте продолжают дразнить зрителей новыми кадрами со съемочной площадки.

    Напомним, о сюжете «Аватара 2» известно пока очень мало. Лишь то, что события развернутся через несколько лет после первой части, а у главных героев появится дочь.

     

    знаменитости кино
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