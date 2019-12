В сети появилось первое фото со съемок второго «Аватара»

О сюжете «Аватара 2» известно пока очень мало

В конце ноября Disney опубликовали график релизов на 2020−2023 годы. И теперь мы точно знаем, когда выйдут второй и третий «Аватары» — 17 декабря 2021 года и 22 декабря 2023-го (премьера первой картины состоялась в 2009 году).

А пока в официальном Twitter-аккаунте продолжают дразнить зрителей новыми кадрами со съемочной площадки.

That's a wrap, Na'vi Nation!



It's our last day of live-action filming in 2019, and we're celebrating with a sneak peek.



Check out this photo of the aft well deck section of the Sea Dragon, a massive mothership that carries an array of other sea-going craft in the sequels. pic.twitter.com/AXgAve6aTG