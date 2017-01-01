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    Шоу-біз

    Вадима Олейника приковали цепями к металлическому стулу

    Украинский артист снял драматическое видео.
    Съемки нового клипа  на песню «Нет времени» проходили морозной ночью на заводе «Арт-Платформа», бетонный и холодный интерьер которого стал идеальным антуражем для этой драматичной истории. [READ_MORE] Компанию на съемочной площадке Вадиму Олейнику составила Дарья Коморова - известный украинский влогер,
    • Вчора, 20:37
    • Розсилка

    Украинский артист снял драматическое видео.

    Съемки нового клипа  на песню «Нет времени» проходили морозной ночью на заводе «Арт-Платформа», бетонный и холодный интерьер которого стал идеальным антуражем для этой драматичной истории.

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    Компанию на съемочной площадке Вадиму Олейнику составила Дарья Коморова - известный украинский влогер, которая с легкостью вжилась в роль и достойно выдержала ночную экстремальную съемку.

    Нелегкой съемка стала и для Вадима Олейника, который по сюжету был прикован цепями к металлическому стулу. За несколько часов сидения на одном месте руки артиста опухли и даже онемели. Однако жаловаться было некому - сюжет клипа Олейник придумал сам.

    «Я устал терпеть, устал бороться.. А нужно ли? Может стоит признать мир таким как есть и самому измениться? Люди застыли в пространстве и не так радуются первому снегу или первым лучам солнца после долгой зимы. И все потому что у нас «нет времени». Нет времени встретиться с друзьями, нет времени убрать у себя в шкафу, нет времени купить цветы любимой девушке, и нет времени позвонить родителям.... Мы не можем остановить время, но мы может изменить себя в этом времени, можем стать лучше. Мир стал другим. Мы стали другие. Больше всего я хотел найти себя в этом мире. И я нашел», - так прокомментировал смену образа и новый видеоклип Вадим Олейник.


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