Ведущая проекта «Цієї миті рік потому» покажет, как меняется жизнь людей за год



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Даша Трегубова

В последний день лета, телезрители увидят новое шоу о мотивации и силе духа

Его ведущей стала успешная актриса и продюсер Даша Трегубова. Она выслушает истории сотен украинцев, которые зайдут в дверь «Цієї миті», поможет им разобраться в существующих проблемах, и возьмет с каждого обещание – добиться заветной цели всего за год. У героев будет 365 дней работы над собой, своими страхами и комплексами, чтобы «Рік потому» показать ошеломительные результаты и стать счастливыми. Какие же необычные цели они перед собой ставят – узнайте в материале.

Можно ли в 67 лет стать моделью? А реально ли перелететь Днепр на воздушных шариках? А, может даже, пожать руку королеве Великобритании? Такие необычные обещания озвучили в проморолике герои проекта «Цієї миті рік потому». А вот как они будут идти к своей мечте и какие действия предпримут, чтобы добиться цели – станет известно уже совсем скоро.

Помимо вышеперечисленных, казалось бы, таких непростых целей украинцам есть еще о чем мечтать. И эти мечты невероятно смелые!

Например, девушка очень маленького роста обещает найти самую большую любовь, а 63-летняя женщина планирует оседлать байк. Еще одна героиня пообещала впервые стать мамой в 48 лет. А взрослый мужчина – найти любовь с помощью…голубей.

У молодой девушки не менее смелые амбиции – стать женой крутого мафиози! А священник обещает зажечь на дискотеке с диджеем. Еще две школьницы поставили благородную цель – очистить родной город от мусора. А художник, теряющий зрение, мечтает освоить технику «слепого» рисования, чтобы продолжить писать картины.

«Я обещаю сотни удивительных преобразований в новом шоу «Цієї миті рік потому», – в свою очередь отметила ведущая нового шоу Даша Трегубова.