Весившая 101-килограмм пышка сбросила треть веса и стала звездой соцсетей (фото)
Девушка раскрыла секрет успеха
Весившая 101 килограмм жительница канадского города Монреаль похудела на 36 килограммов за десять месяцев. На секреты ее успеха обратило внимание издание Daily Mail.
23-летняя Изабель Одетт с детства страдала от лишнего веса. Она почти каждый день обедала и ужинала фастфудом. В 2016 году стрелка ее весов достигла отметки в 101 килограмм. Тогда же канадка отправилась отдыхать на Майорку в Испанию. На пляже девушка чувствовала себя очень некомфортно из-за лишнего веса. После возвращения в Канаду она решила похудеть ради здоровья и будущего счастья.
Девушка заменила бургеры, картошку фри и колу овощами, свежими фруктами, постным мясом и водой и начала заниматься спортом пять раз в неделю. За десять месяцев ей удалось похудеть на 36 килограммов. Одетт завтракает овсянкой и фруктами. На обед и ужин она сочетает белковую нежирную пищу: куриную грудку, креветки или белую рыбу и овощи.
Она была настолько привержена диете и режиму упражнений, что даже брала еду с собой в гости, чтобы убедиться, что ей не придется есть вредную пищу. После похудения девушка стала более энергичной и уверенной в себе. Теперь друзья и семья говорят ей, что гордятся ею, а незнакомцы пишут ей в сети, что она красивая и сексуальная.
Одетт утверждает, что самое сложное в похудении — сохранить достигнутый результат, так как для этого необходимо вести сбалансированный образ жизни.
Канадка стала тренером по здоровому питанию и надеется, что ее успех вдохновит других людей на серьезные изменения образа жизни. «Худейте постепенно и не торопите события. Речь идет не о том, как вы выглядите, а о качестве жизни, которая меняется, когда вы уходите от нездоровых привычек и начинаете относиться к своему телу с уважением», — подчеркнула она.
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На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.
Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.