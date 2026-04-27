Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Галкін заспівав хіт Іво Бобула на весіллі українки в Каннах (відео)

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Максим Галкін був ведучим весілля українк, яке відсвяткували на Середземноморському узбережжі Франції
фото: скриншот із соцмереж

Разом із Максимом Галкіним на весіллі українки виступив Валерій Меладзе

Російський гуморист Максим Галкін заспівав хіт народного артиста України Іво Бобула на весіллі українки в Каннах. Галкіна запросили на свято як ведучого, де він виконав українською мовою. Відповідне відео з’явилося в мережі в Іnstagram. Про це пише «Главком».

Як відомо, Максим Галкін був ведучим на весіллі бізнесмена Нікі Ломіа з Грузії та моделі з Харкова Ніки. Під час свята гуморист виконав пісню Іво Бобула «Розмова з тобою». Відео з виступом Галкіна потрапило на камери, а відео згодом почало поширюватися в мережі. На кадрах артист побажав щастя молодятам українською мовою та почав співати. Крім цього, на весіллі зазвучали й російські пісні у виконанні Галкіна. 

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

У своєму блозі в Іnstagram ведучий поділився світлинами у смокінгу з весілля, де він виступав. «Люблю свою професію, кожен день – свято», – написав Максим Галкін.

Максим Галкін був ведучим на весіллі моделі з Харкова Ніки у Каннах
фото: Іnstagram/maxgalkinru

Під дописом із відео з виступом Галкіна українці залишили свої коментарі. Користувачі оцінили українську мову росіянина та поставили його у приклад іншим:

  • «Це людина з великої букви і приклад для багатьох українців, що не можуть вивчити свою українську мову».
  • «Він співав цю пісню Іво Бобула, майже два роки тому, у Лос-Анджелесі на своєму концерті. Макс молодець».
фото: скриншот Іnstagram
  • «Де ті, які кажуть, що не можуть вивчити мову».
  • «Я уявляю як він репетирує вдома перед Аллою».

До слова, на весілля українки були запрошені й інші зірки. Серед них співак Валерій Меладзе, який замовчує війну в Україні та живе в Іспанії. З іноземних виконавців на свято прибув Рікі Мартін, який є автором хіта Livin' La Vida Loca.

Нагадаємо, російський артист та гуморист Максим Галкін заговорив українською та похизувався досягненнями у вивченні мови. А на своєму концерті в Дубліні гуморист заспівав пісню народного артиста України Степана Гіги. Однією з тем виступу Максима Галкіна стали його нещодавні публікації в Instagram, де він почав з’являтися у нових образах, що зачепили його жіночу аудиторію. 

Також повідомлялося, російський артист та гуморист Максим Галкін спародіював президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа. Галкін «відтворив» розмову між лідерами про угоду з корисними копалинами між США та Україною. Користувачі в коментарях відреагували на пародію росіянина. 

Теги: весілля Іво Бобул Максим Галкін пісня відео українці за кордоном

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua