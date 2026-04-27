Галкін заспівав хіт Іво Бобула на весіллі українки в Каннах (відео)

Разом із Максимом Галкіним на весіллі українки виступив Валерій Меладзе

Російський гуморист Максим Галкін заспівав хіт народного артиста України Іво Бобула на весіллі українки в Каннах. Галкіна запросили на свято як ведучого, де він виконав українською мовою. Відповідне відео з’явилося в мережі в Іnstagram. Про це пише «Главком».

Як відомо, Максим Галкін був ведучим на весіллі бізнесмена Нікі Ломіа з Грузії та моделі з Харкова Ніки. Під час свята гуморист виконав пісню Іво Бобула «Розмова з тобою». Відео з виступом Галкіна потрапило на камери, а відео згодом почало поширюватися в мережі. На кадрах артист побажав щастя молодятам українською мовою та почав співати. Крім цього, на весіллі зазвучали й російські пісні у виконанні Галкіна.

У своєму блозі в Іnstagram ведучий поділився світлинами у смокінгу з весілля, де він виступав. «Люблю свою професію, кожен день – свято», – написав Максим Галкін.

Максим Галкін був ведучим на весіллі моделі з Харкова Ніки у Каннах

Під дописом із відео з виступом Галкіна українці залишили свої коментарі. Користувачі оцінили українську мову росіянина та поставили його у приклад іншим:

«Це людина з великої букви і приклад для багатьох українців, що не можуть вивчити свою українську мову».

«Він співав цю пісню Іво Бобула, майже два роки тому, у Лос-Анджелесі на своєму концерті. Макс молодець».

«Де ті, які кажуть, що не можуть вивчити мову».

«Я уявляю як він репетирує вдома перед Аллою».

До слова, на весілля українки були запрошені й інші зірки. Серед них співак Валерій Меладзе, який замовчує війну в Україні та живе в Іспанії. З іноземних виконавців на свято прибув Рікі Мартін, який є автором хіта Livin' La Vida Loca.

