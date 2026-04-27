Галкін заспівав хіт Іво Бобула на весіллі українки в Каннах (відео)
Разом із Максимом Галкіним на весіллі українки виступив Валерій Меладзе
Російський гуморист Максим Галкін заспівав хіт народного артиста України Іво Бобула на весіллі українки в Каннах. Галкіна запросили на свято як ведучого, де він виконав українською мовою. Відповідне відео з’явилося в мережі в Іnstagram. Про це пише «Главком».
Як відомо, Максим Галкін був ведучим на весіллі бізнесмена Нікі Ломіа з Грузії та моделі з Харкова Ніки. Під час свята гуморист виконав пісню Іво Бобула «Розмова з тобою». Відео з виступом Галкіна потрапило на камери, а відео згодом почало поширюватися в мережі. На кадрах артист побажав щастя молодятам українською мовою та почав співати. Крім цього, на весіллі зазвучали й російські пісні у виконанні Галкіна.
У своєму блозі в Іnstagram ведучий поділився світлинами у смокінгу з весілля, де він виступав. «Люблю свою професію, кожен день – свято», – написав Максим Галкін.
Під дописом із відео з виступом Галкіна українці залишили свої коментарі. Користувачі оцінили українську мову росіянина та поставили його у приклад іншим:
- «Це людина з великої букви і приклад для багатьох українців, що не можуть вивчити свою українську мову».
- «Він співав цю пісню Іво Бобула, майже два роки тому, у Лос-Анджелесі на своєму концерті. Макс молодець».
- «Де ті, які кажуть, що не можуть вивчити мову».
- «Я уявляю як він репетирує вдома перед Аллою».
До слова, на весілля українки були запрошені й інші зірки. Серед них співак Валерій Меладзе, який замовчує війну в Україні та живе в Іспанії. З іноземних виконавців на свято прибув Рікі Мартін, який є автором хіта Livin' La Vida Loca.
Нагадаємо, російський артист та гуморист Максим Галкін заговорив українською та похизувався досягненнями у вивченні мови. А на своєму концерті в Дубліні гуморист заспівав пісню народного артиста України Степана Гіги. Однією з тем виступу Максима Галкіна стали його нещодавні публікації в Instagram, де він почав з’являтися у нових образах, що зачепили його жіночу аудиторію.
Також повідомлялося, російський артист та гуморист Максим Галкін спародіював президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа. Галкін «відтворив» розмову між лідерами про угоду з корисними копалинами між США та Україною. Користувачі в коментарях відреагували на пародію росіянина.
- Монатік виступив на весіллі в Італії, яке проводив Галкін: менеджери артиста прокоментували
- Максим Галкін потрапив під автівку в Латвії: артист звернувся до публіки (відео)
- Лобода та Галкін відірвались на закритій вечірці. Росіянин заспівав хіт Степана Гіги (відео)
- Максим Галкін привітав шанувальників із Різдвом українською мовою: реакція українців
- Галкін заспівав хіт Степана Гіги та розповів про курйозну розмову із вчителькою української мови
