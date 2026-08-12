Онук Софії Ротару показав себе з оголеним торсом: фото

Онук Софії Ротару мешкає за кордоном

Онук народної артистки України Софії Ротару, музикант Анатолій Євдокименко показався з оголеним торсом. Чоловік поділився кадрами свого тренування, де позував без футболки. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку Євдокименка в Instagram.

Анатолій Євдокименко показав одне зі своїх тренувань. В Instagram-сторис він продемонстрував вправу зі скакалкою в різних техніках. Крім того, музикант займався без футболки, його спортивна форма складалася зі спортивних шортів, кросівок та кепки.

Тож Євдокименко продемонстрував підписникам свій оголений торс та фігуру, яку він підтримує фізичними тренуваннями.

Зазначимо, Анатолій Євдокименко наразі перебуває за кордоном та займається музикою. Він позиціонує себе в мережі як техно-діджей під псевдонімом Shmn.

Як розповідав «Главком», Анатолій Євдокименко зі своїм батьком Русланом Євдокименком були затримані під час спроби незаконного перетину кордону України. Онук Ротару намагався перетнути кордон України з Молдовою на човні. Його разом із батьком зупинили на ділянці українсько-молдовського кордону в Могилів-Подільському. Наразі Анатолій Євдокименко мешкає у Європі. В одному зі своїх інтерв’ю музикант зазначив, що він був змушений виїхати з України.

До слова, співачка Софія Ротару вітала свого онука Анатолія Євдокименка з днем народження. Йому виповнилося 32 роки. Своє привітання співачка доповнила світлиною Анатолія Євдокименка.