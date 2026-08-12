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Онук Софії Ротару показав себе з оголеним торсом: фото

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Анатолій Євдокименко розвивається у сфері техномузики за кордоном
фото: Іnstagram.com/shmn

Онук Софії Ротару мешкає за кордоном

Онук народної артистки України Софії Ротару, музикант Анатолій Євдокименко показався з оголеним торсом. Чоловік поділився кадрами свого тренування, де позував без футболки. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку Євдокименка в Instagram.

Анатолій Євдокименко показав одне зі своїх тренувань. В Instagram-сторис він продемонстрував вправу зі скакалкою в різних техніках. Крім того, музикант займався без футболки, його спортивна форма складалася зі спортивних шортів, кросівок та кепки.

Онук Софії Ротару показав себе з оголеним торсом: фото фото 1
фото: Іnstagram.com/shmn

Тож Євдокименко продемонстрував підписникам свій оголений торс та фігуру, яку він підтримує фізичними тренуваннями.

Зазначимо, Анатолій Євдокименко наразі перебуває за кордоном та займається музикою. Він позиціонує себе в мережі як техно-діджей під псевдонімом Shmn.

Як розповідав «Главком», Анатолій Євдокименко зі своїм батьком Русланом Євдокименком були затримані під час спроби незаконного перетину кордону України. Онук Ротару намагався перетнути кордон України з Молдовою на човні. Його разом із батьком зупинили на ділянці українсько-молдовського кордону в Могилів-Подільському. Наразі Анатолій Євдокименко мешкає у Європі. В одному зі своїх інтерв’ю музикант зазначив, що він був змушений виїхати з України.

До слова, співачка Софія Ротару вітала свого онука Анатолія Євдокименка з днем народження. Йому виповнилося 32 роки. Своє привітання співачка доповнила світлиною Анатолія Євдокименка.

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Теги: Софія Ротару онуки фото

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