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Один із найвідоміших виконавців російського шансону помер за кордоном

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Михайло Гулько з дитинства грав на акардеоні
фото з відкритих джерел

Михайло Гулько емігрував до США у 1980 році

Помер співак та музикант Михайло Гулько, відомий виконавець російського шансону. Звістку про смерть артиста повідомив заслужений артист України Гарік Кричевський, передає «Главком».

Кричевський повідомив про смерть відомого виконавця російського шансону

Гарік Кричевський опублікував спільне фото 2005 року з Михайлом Гульком, де вони разом позують на камеру. Світлину зробили під час візиту музиканта до Києва. «Прощавай, Маестро!» – підписав фото Кричевський.

Один із найвідоміших виконавців російського шансону помер за кордоном фото 1
фото: Гарик Кричевский/Facebook

Біографія Михайла Гулька

Один із найвідоміших виконавців російського шансону помер за кордоном фото 2
фото з відкритих джерел

Михайло Гулько народився у Харкові 23 липня 1931 року в родині акторки та бухгалтера. У дитинстві майбутній музикант опанував гру на акордеоні та виступав у школі.

Гулько здобув вищу освіту на гірничому факультеті Московського політехнічного інституту. Працював у шахтах на Донеччині, а згодом отримав посаду в Росії на Камчатці. Там йому запропонували стати керівником вокально-інструментального ансамблю, де він закінчив музичне училище.

Один із найвідоміших виконавців російського шансону помер за кордоном фото 3
фото з відкритих джерел

У 1980 році Михайло Гулько емігрував до США, де продовжив свою музичну кар’єру та писав російський шансон. Також із 1993 року музикант часто гастролював до Росії з концертами. Зокрема, в Росії Гулько називав себе гастролюючим артистом, однак домівкою він вважав США. Також співак мав американське громадянство.

У 1999 році пісні Михайла Гулька вийшли в серії «Легенди російського шансону», у 2002 році Grand Collection. У 2006 році в Україні вийшов DVD із концертом «Доля емігранта», а 2009 року  автобіографія співака з однойменною назвою. У 2014 році Гулько випустив цифровий альбом «Неспіті пісні», а 2015 року його другу частину.

Один із найвідоміших виконавців російського шансону помер за кордоном фото 4
фото: скриншот із відео

Зокрема, серед відомих альбомів співака є такі збірки, як «Синє небо Росії», «Спалені мости», «Пісні воєнних років», «Закордон», «New York – Москва», «На материк», «Неспіті пісні», «Неспіті пісні 2».

Михайло Гулько більшість часу прожив у США. Як відомо, він не говорив про війну в Україні та не засуджував російську агресію. Водночас публічної підтримки РФ також не висловлював.

Нагадаємо, помер музичний продюсер та музикант Вільям Орбіт, який є творцем найвідоміших хітів співачки Мадонни.  Вільям Орбіт найбільш відомий співпрацею з Мадонною. Продюсер працював над альбомом співачки Ray of Light, який вийшов у 1998 році.

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Теги: смерть США співак музикант

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