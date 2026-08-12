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«З ним було дуже легко». Ірма Вітовська поділилася спогадами про Кузьму Скрябіна

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ірма Вітовська відвідада показ документального фільму про Андрія Кузьменка
фото: jetsetter.ua/Іnstagram.com/vitovskavantsa

Ірма Вітовська є прихильницею творчості Кузьми Скрябіна

Українська акторка театру та кіно Ірма Вітовська розповіла історію свого знайомства зі співаком Кузьмою Скрябіним. Артистка поділилася спогадами про покійного музиканта на допрем’єрному показі документального фільму «Кузьма: Страшно веселий». Про це пише «Главком» із посиланням на коментар зірки виданню Nv.ua.

Кузьма Скрябін та Ірма Вітовська познайомилися на зйомках проєкту «Леся+Рома», де акторка грала головну героїню. «Кузьма з Наталкою Могилевською знявся у маленькому епізоді «Леся+Рома». Мій персонаж, Леся, приставала до них за столиком, і це було дуже смішно. Тоді ми вперше познайомилися», – розповіла акторка.

Андрій Кузьменко помер 2 лютого 2015 року внаслідок ДТП
Андрій Кузьменко помер 2 лютого 2015 року внаслідок ДТП
фото з відкритих джерел

Після першої зустрічі зірки бачилися на інших зйомках. Тоді вони разом співали та добре провели час. «Ми прекрасно провели цей день у студії. І я дивлюся зараз у YouTube, наскільки я там ще молода, наскільки Кузьма там живий і як це все смішно та безпосередньо. Це було дуже давно», – пригадала Вітовська.

Попри те, що Ірма Вітовська бачилася з Андрієм Кузьменком лише кілька разів, її спогади про співака закарбувалися у пам’яті. До того ж зірка зізналася, що вона та її син є прихильниками творчості артиста.

За словами Ірми Вітовської, з Кузьмою було легко спілкуватися, він любив пожартувати. «З ним якось було дуже легко. Ти наче переживаєш, що він щось утне, бо він міг підколоти, але на нього не можна було ображатися. Бо це завжди було досить безпосередньо та по-своєму тепло», – розповіла акторка.

Нагадаємо, дружина покійного українського музиканта Андрія Кузьменка, відомого як Кузьма Скрябін, Світлана Бабійчук назвала пісню, яку для неї написав чоловік. Цю композицію співак присвятив коханій у юні роки. 

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Теги: Ірма Вітовська Кузьма Скрябин співак акторка

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