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Лілія Ребрик розповіла, чи збирається виїжджати з України під час війни

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Лілія Ребрик назвала країну, яку обирає для життя
фото: Іnstagram.com/liliia.rebrik

Зірка поділилася роздумами про життя в Україні після недавньої відпустки за кордоном

Заслужена артистка Лілія Ребрик поділилася планами на майбутнє. Акторка зізналася, чи збирається виїжджати з України під час війни. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку зірки в Instagram.

Лілія Ребрик дала чітку відповідь на питання шанувальників у своєму блозі. Артистка наголосила, що не планує виїжджати з України. Ведуча зауважила, що любить Україну та залишається жити вдома.

«Ні. Я люблю свою країну і хочу жити тут! Подорожувати – так. Переїжджати – ні. Я вдома. Погляньте, яка краса вдома», – написала зірка. Свою відповідь акторка доповнила світлиною на тлі поля із соняшниками.

Лілія Ребрик розповіла, чи збирається виїжджати з України під час війни фото 1
фото: Іnstagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик зазначила, що вона не проти подорожувати світом, однак жити обирає в Україні. Нещодавно артистка з доньками їздила на відпочинок за кордон.

Лілія Ребрик з доньками їздила на відпочинок за кордон
Лілія Ребрик з доньками їздила на відпочинок за кордон
фото: Іnstagram.com/liliia.rebrik

Однак за кордоном Ребрик не полишали думки про Україну, вона не могла перестати читати новини, вимкнути сповіщення про повітряні тривоги та відволіктися. «Намагаюся звикнути до іншої реальності. І мені так дивно, що десь існує життя, де не потрібно постійно контролювати простір. Де засинаєш без страху й із впевненістю, що завтра прокинешся. Де є феєрверки, гучна музика, вечірні прогулянки до пізньої ночі, а найбільше, що тебе турбує, – це вітер у волоссі», – писала ведуча.

Нагадаємо, у 2023 році телеведуча Лілія Ребрик разом з батьками і дітьми вирушила на відпочинок до Туреччини. Звідти вона публікувала сонячні фотографії, зокрема біля моря, за що нарвалася на шквал критики від українців.  Користувачі соцмереж засудили телеведучу за відпочинок під час повномасштабного вторгнення.

Зазначимо, з нагоди Міжнародного дня театру президент України Володимир Зеленський нагородив державними нагородами відомих українських акторів. Лілія Ребрик отримала звання заслуженої артистки України.

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Теги: Лілія Ребрик війна акторка телеведуча

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