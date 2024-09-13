Головна Світ Політика
search button user button menu button

Пентагон зробив заяву стосовно ударів України вглиб РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Пентагон зробив заяву стосовно ударів України вглиб РФ
Прессекретар Міноборони США генерал-майор Пет Райдер
фото з відкритих джерел

Раніше двопартійна група конгресменів і сенаторів закликала Байдена зняти обмеження на застосування зброї по території РФ

На фоні заяв стосовно надання дозволу Україні бити британськими та американськими ракетами вглиб РФ у Пентагоні заявили, що наразі їхня політика залишається без змін. Про це повідомляє агентство AP з посиланням на заяву прессекретаря Міноборони США генерал-майора Пета Райдера.

«На даний момент політика не змінилася. Я просто залишу її такою, як вона є», – проінформував Райдер.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки можуть дозволити Україні використовувати британські та французькі далекобійні ракети для ударів по території Росії. Однак під цей дозвіл не потрапить зброя самих США. 

За даними анонімних джерела, президент США Джо Байден може дати зелене світло президенту України Володимиру Зеленському на використання ракет Storm Shadow та їхніх французьких аналогів Scalp для ураження цілей на російській території на тій підставі, що Велика Британія та Франція підтримують такий крок. Водночас США навряд дозволять Україні запустити свої Atacms.

Як відомо, Сполучені Штати Америки хочуть отримати від президента Україна Володимира Зеленського деталізацію стратегії ударів по Росії. Цей план Штати хочуть отримати перш ніж дати дозвіл на удари по території Росії.

Раніше двопартійна група конгресменів і сенаторів у листі закликала Джо Байдена негайно зняти будь-які обмеження на застосування далекобійної зброї по території Росії.

Як повідомлялося, частина членів американської адміністрації вже змінила свою думку щодо заборони ЗСУ вражати цілі у глибині російської території.

До слова, президент США Джо Байден не виключає, що Україна може отримати дозвіл на удари по території Росії далекобійною зброєю. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Блінкен сказав, що США подбали про те, щоб Україна «мала все необхідне і вчасно, щоб бути ефективною у відбитті російської агресії» з моменту російського вторгнення у лютому 2022 року. 

Читайте також:

Теги: ракета політика Пентагон райдер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент України Володимир Зеленський
Куди прямує індійський слон? Післямова до візиту Моді
24 серпня, 06:50
Чи наважиться Альянс збивати російські ракети ще в українському небі?
Чи наважиться НАТО збивати ракети над Україною?
3 вересня, 10:00
Постійні жорстокі напади мають на меті викликати в українців почуття безнадійності та страху за своє майбутнє і майбутнє своїх дітей
Чому Росія обирає дітей та цивільну інфраструктуру своєю мішенню?
5 вересня, 10:50
Перші ракети з'явилися в повітряному просторі України близько 07:39
У низці областей України пролунали вибухи під час повітряної тривоги
26 серпня, 08:14
Дим і вогонь на ліванській стороні кордону з Ізраїлем 25 серпня 2024 року
Атака «Хезболли» на Ізраїль: реакція США
25 серпня, 11:12
Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС провели роботи на трьох локаціях у Київській області
На Київщині знищено залишки ворожих ракет Х-101 (фото)
27 серпня, 17:02
Зеленський поки не може підтвердити інформацію про застосування іранських балістичних ракет Росією
Зеленський прокоментував передачу іранських ракет Росії
11 вересня, 18:21
Як йдеться на сайті МВФ, розгляд угоди очікується найближчими тижнями
Україна домовилася з МВФ про новий транш на $1,1 млрд
11 вересня, 08:53
Кримська платформа – ініційований Україною міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини
Саміт Кримської платформи: головні тези та заяви світових лідерів
11 вересня, 19:55

Політика

Кандидат у віцепрезиденти США Венс припустив, яким є «мирний план» Трампа щодо України
Кандидат у віцепрезиденти США Венс припустив, яким є «мирний план» Трампа щодо України
Пентагон зробив заяву стосовно ударів України вглиб РФ
Пентагон зробив заяву стосовно ударів України вглиб РФ
Ліквідація Усами бен Ладена: спецслужби США розкрили подробиці операції
Ліквідація Усами бен Ладена: спецслужби США розкрили подробиці операції
Обстріл судна із зерном у Чорному морі: зʼявилася реакція генсека ООН
Обстріл судна із зерном у Чорному морі: зʼявилася реакція генсека ООН
Латвія засудила прокремлівську активістку до одного року увʼязнення
Латвія засудила прокремлівську активістку до одного року увʼязнення
Гарріс запропонувала провести ще одні дебати: Трамп відповів на пропозицію
Гарріс запропонувала провести ще одні дебати: Трамп відповів на пропозицію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 вересня: ситуація на фронті
22K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
18K
«Можливості практично вичерпані»: МВС Німеччини виступило проти нових мігрантів
15K
Біля аеродрому «Оленья», де базуються літаки Ту-95, вибухи, – росЗМІ
14K
Кому партія «Батьківщина» перерахувала найбільшу суму у другому кварталі
11K
Рік тому помер Ян Табачник. Оприлюднено фото могили в Ізраїлі

Новини

Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
Вчора, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
11 вересня, 05:39
Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua