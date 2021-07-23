Виктор Ющенко опубликовал трогательный снимок с женой и детьми (фото)

Семейный очаг – это то место человека на земле, где он чувствует себя уверенным и защищенным, - отметил Ющенко

Третий президент Украины Виктор Ющенко опубликовал в сети редкий снимок с супругой и детьми. Он отметил, что семейный очаг – это то место человека на земле, где он чувствует себя уверенным и защищенным.

Соответствующее фото политик разметил на своей странице в Facebook. Пользователи сети оценили кадр и засыпали третьего президента комплиментами.

На снимке Ющенко позировал с женой Екатериной, с которой в браке с 1998 года, а также со своими тремя детьми. Политик был одет в стильный пиджак горчичного оттенка, белую рубашку, а в руке он держал защитную маску.

facebook.com/president.ukraine

«Семейный очаг – это то место человека на земле, где он чувствует себя уверенным и защищенным. Благосостояние и благополучие государства также держатся на семьи, где передаются из поколения в поколение социальный опыт, духовные ценности, национальные и культурные традиции», – подписал кадр Ющенко.

Пользователи сети остались в восторге от нового фото и слов о семье политика. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

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