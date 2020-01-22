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    Шоу-биз

    Виктория Бекхэм оказалась затянута в королевский скандал и теперь всерьез переживает за свою репутацию

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    <p>Яблоком раздора в теплых отношениях Дэвида и Гарри стала Меган Маркл</p> <div></div> - Виктория Бекхэм оказалась затянута в королевский скандал и теперь всерьез переживает за свою репутацию

    Яблоком раздора в теплых отношениях Дэвида и Гарри стала Меган Маркл

    Когда королевская семья привлекла к себе внимание всего мира, Виктория стала переживать за свою репутацию еще больше

    45-летняя Виктория Бекхэм оказалась вовлеченной в скандал, связанный с королевской семьей. Дизийнер, в чьих вещах ходят монаршие особы и звезды шоу-бизнеса, всерьез переживает за свою репутацию.

    Как уверяют источники, яблоком раздора в теплых отношениях Дэвида и Гарри стала Меган Маркл. Дело в том, что она обвинила Викторию в распространении личной информации о жизни герцогов Сассекских и прочих членов королевской семьи. Дэвид не стал терпеть обвинения в адрес жены - за ними последовала ссора футболиста и принца, которые дружили много лет.

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    Виктория Бекхэм оказалась затянута в королевский скандал и теперь всерьез переживает за свою репутацию
    Виктория Бекхэм оказалась затянута в королевский скандал и теперь всерьез переживает за свою репутацию
    Виктория Бекхэм оказалась затянута в королевский скандал и теперь всерьез переживает за свою репутацию
    Виктория Бекхэм оказалась затянута в королевский скандал и теперь всерьез переживает за свою репутацию
    Виктория Бекхэм оказалась затянута в королевский скандал и теперь всерьез переживает за свою репутацию
    Виктория Бекхэм оказалась затянута в королевский скандал и теперь всерьез переживает за свою репутацию
    Виктория Бекхэм оказалась затянута в королевский скандал и теперь всерьез переживает за свою репутацию
    Виктория Бекхэм оказалась затянута в королевский скандал и теперь всерьез переживает за свою репутацию
    Виктория Бекхэм оказалась затянута в королевский скандал и теперь всерьез переживает за свою репутацию
    Виктория Бекхэм оказалась затянута в королевский скандал и теперь всерьез переживает за свою репутацию
    Виктория Бекхэм оказалась затянута в королевский скандал и теперь всерьез переживает за свою репутацию

    Началось все с того, что журналисты и папарацци узнали, какие салоны красоты посещает Меган Маркл. А рекомендовала мастеров бывшей голливудской актрисе именно Бекхэм! Когда Маркл только переехала в Англию, ей нужно было обзавестись новыми подружками. Одной из них и стала бывшая «перчинка». Виктория поделилась с Меган всеми необходимыми контактами. Меган заподозрила в «сливе» Викторию и попросила мужа разобраться в ситуации. Принц Гарри решил поговорить с другом. Что произошло дальше, мы уже знаем.

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    Меган Маркл Принц Гарри семья
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