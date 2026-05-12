Скандал у вищих колах Брюсселю. Чиновники незадоволені главою Єврокомісії

У ЄС дедалі більше критикують Урсулу фон дер Ляєн за концентрацію влади та мікроменеджмент

Частина європейських посадовців вважає, що фон дер Ляєн надто централізувала владу

У Європейському Союзі посилюється невдоволення стилем керівництва президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Частина європейських посадовців вважає, що вона надто централізує ухвалення рішень і усуває від процесів навіть членів власної команди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Невдоволення стилем управління в Єврокомісії

За даними видання, яке поспілкувалося з низкою джерел, знайомих із роботою Єврокомісії, фон дер Ляєн дедалі більше покладається лише на вузьке коло найближчих радників.

Співрозмовники Bloomberg стверджують, що це створює проблеми для роботи всієї структури Єврокомісії та сповільнює реалізацію ключових економічних ініціатив ЄС.

Зокрема, йдеться про питання зміцнення єдиного ринку та підвищення конкурентоспроможності Євросоюзу в умовах глобальних викликів.

У матеріалі зазначається, що невдоволення накопичувалося протягом кількох років, однак останнім часом ситуація почала загострюватися.

Критика з боку німецьких політиків і бізнесу

Минулого місяця представники німецької партії ХДС, з якою раніше була пов’язана фон дер Ляєн, під час закритої зустрічі у Берліні нібито закликали обмежити повноваження Єврокомісії.

Окрім цього, керівники великих технологічних компаній заявили президентці ЄК, що Брюссель занадто повільно ухвалює важливі для бізнесу рішення.

Усунення єврокомісарів від ключових рішень

Невдоволення, за інформацією Bloomberg, існує і всередині самої Єврокомісії. Частина єврокомісарів відчуває себе усуненою від ухвалення важливих рішень, тоді як ключові процеси контролює особисто фон дер Ляєн та її команда.

Джерела агентства описують президентку ЄК як людину, яка прагне демонструвати максимальний контроль над усіма процесами. Через це, як стверджують співрозмовники Bloomberg, виникають затримки у погодженні важливих документів.

Затримки реформ і бюджетних рішень

Як приклад наводиться ситуація зі стратегією завершення формування внутрішнього ринку ЄС. Документ був готовий ще у листопаді минулого року, однак його представили лише наприкінці квітня.

Подібна ситуація виникла і навколо підготовки довгострокового бюджету ЄС. За даними Bloomberg, держави-члени Євросоюзу були незадоволені відсутністю консультацій та тим, що проєкти документів показували в останній момент.

Водночас прихильники фон дер Ляєн вважають, що саме її жорсткий стиль управління допоміг посилити вплив ЄС на міжнародній арені.

Урсула фон дер Ляєн очолила Єврокомісію у 2019 році та була переобрана на другий термін у 2024 році. Раніше ЗМІ повідомляли, що глава європейської дипломатії Кая Каллас у приватних розмовах нібито називала президентку Єврокомісії «диктаторкою».

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії заявила, що безпека України безпосередньо пов’язана з безпекою всієї Європи. Під час відкриття головування Кіпру у Раді ЄС вона наголосила, що Євросоюз продовжить працювати над досягненням справедливого та тривалого миру для України.

Крім того, фон дер Ляєн підтвердила підтримку євроінтеграції України та Молдови. За її словами, вільна та процвітаюча Україна має стати частиною Європейського Союзу.