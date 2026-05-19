Діти Джолі та Пітта відмовляються від батькового прізвища: подробиці конфлікту зіркової родини

Юлія Відміцька
Бред Пітт та Анджеліна Джолі на прогулянці з дітьми до розлучення
фото з відкритих джерел
Діти Бреда Пітта почали з'являтися на публіці під іменем своєї матері

Спільна дочка акторів Бреда Пітта та Анджеліни Джолі Захара Джолі, яка отримала диплом бакалавра з психології, під час церемонії нагородження випускників була представлена під прізвищем її матері. Про це пише «Главком» із посиланням на Just Jared.

Захара Джолі закінчила навчання у Spelman College. На урочистість з нагоди випуску дівчини завітала її зіркова мама Анджеліна Джолі. 21-річна Захара Джолі показалася у випускній мантії та з дипломом в руках.

Під час нагородження доньку акторки назвали як Захара Марлі Джолі. На другому курсі коледжу дівчина вже навчалася без батькового прізвища.

Захара Джолі отримала диплом бакалавра з психології
фото з відкритих джерел

Захара не перша дитина Бреда Пітта, яка відмовилася від прізвища зіркового тата. Донька Пітта та Джолі Вів'єн Маршелін Джолі-Пітт, яка народилася 12 липня 2008 року, тепер теж має лише прізвище своєї матері. «На жаль, Бред не має особливих стосунків зі своїми дітьми. Він не готовий відмовитися від них, але засмучує знання, що вони позбуваються його прізвища», – прокоментував інсайдер.

Раніше від прізвища свого батька Бреда Пітті відмовився його 24-річний син актор Медокс Джолі-Пітт. Зокрема, у лютому 2024 року стало відомо, що Медокс взяв прізвище матері.

Анджеліна Джолі зі своїми дітьми
фото: Elle

Про це стало відомо після виходу фільму «Кутюр» режисерки Аліс Винокур, де головну роль зіграла Анджеліна Джолі. Медокс працював асистентом режисерки. Тож у титрах до стрічки його записали як Меддокс Джолі. Під таким же прізвищем хлопець з'явився на прем’єрі фільму «Кутюр». До слова, у 2020 році хлопець висловлювався у бік свого батька нецензурними словами. Та про це стало відомо лише через кілька років.

У Анджеліни Джолі та Бреда Пітта є шестеро спільних дітей: 24-річний Меддокс, 22-річний Пакс, 21-річна Захара, 19-річна Шайло та 17-річні близнюки Нокс та Вів'єн.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі знялася у новому фільмі «Кутюр». В Україні фільм вийшов у прокат 5 березня 2026 року. За сюжетом, події стрічки розгортаються в Парижі. Деякі сцени знімалися в просторі світових брендів. Для цієї ролі Анджеліна Джолі вивчила французьку мову

