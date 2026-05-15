Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Руслана стала зіркою прес-конференції Євробачення у Відні: що зробила переможниця конкурсу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Руслана вкотре продемонструвала свою потужну патріотичну позицію
фото: Інстаграм Руслани
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Співачка нагадала європейським журналістам про Україну

Напередодні генерального прогону Грандфіналу Євробачення-2026 у Відні відбулася офіційна пресконференція за участю зірок, які стануть запрошеними гостями завтрашнього шоу. Головною зіркою медіазаходу стала переможниця 2004 року Руслана, яка прикувала до себе увагу журналістів не лише щирими відповідями, а й яскравою імпровізацією. Про це повідомляє «Главком».

Що сказала легендарна українська співачка?

Відповідаючи на запитання про емоції від повернення на сцену конкурсу, Руслана зазначила, що її перемога була й залишається унікальним моментом, який назавжди закарбувався в її серці та історії Євробачення. Вона привідкрила завісу завтрашнього шоу, попередивши, що її виступ буде лаконічним – і це логічно, адже в інтервал-акті задіяно понад сім знакових артистів різних років.

Проте найпотужнішим моментом став її емоційний спіч: «Насамперед я принесла на цю сцену вайб України. Україна потребує вас, і ми вдячні за підтримку. Я знаю, що тут ми говоримо лише про музику, бо вона справді нас об’єднує. Але ми не можемо ігнорувати ситуацію, яка знищує наші життя. Музика – це також свобода і любов», – наголосила артистка.

Цікавий епізод також стався під час питання від румунського журналіста. Репортер звернувся до Руслани російською мовою, висловивши підтримку Україні та занепокоєння поточною ситуацією. Руслана, попри дружній тон запитання, проявила принциповість: вона не перейшла на російську, натомість відповіла журналісту англійською, додавши кілька слів румунською мовою на знак поваги. Співачка також охоче погодилася на спільне фото, про яке просив медійник, зберігши теплу атмосферу.

Челендж від Руслани

Прямо під час конференції Руслана ініціювала імпровізований челендж серед колег-спікерів. Вона попросила кожного сказати фразу «Музика об’єднує нас» рідною мовою. Так, Lordi та Еріка Вікман виголосили гасло фінською (Musiikki yhdistää meitä), Міріана Конте сказала фразу мальтійською (Il-mużika tgħaqqadna), а Крістіан Костов підтримав колег болгарською (Музиката ни обединява).

Фінальним акордом зустрічі став вокальний перформанс: Руслана наживо виконала фрагмент свого легендарного хіта Wild Dances, змусивши залу аплодувати від звучання «Диких танців».

«Главком» представляє цикл ексклюзивних інтерв’ю з представниками Євробачення від Чорногорії, Португалії, Молдови, Польщі, Латвії, Греції, Норвегії та Люксембург. У розмовах йдеться про маловідомі деталі життя та творчості артистів, що дозволяють глибше зрозуміти ідею та настрій їхніх конкурсних номерів.

Читайте інтерв'ю:

Нагадаємо, що Вірка Сердючка та Руслана виступлять у фіналі конкурсу

Теги: Євробачення співачка Руслана Лижичко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

23-річний співак ще з перших внутрішніх прослуховувань у своїй країні переконав мовник своїм потужним голосом
Одна з країн другого півфіналу Євробачення відмовилася від рекламної кампанії перед півфіналом
Вчора, 20:17
Виконавиця підкорила публіку своєю запальною постановкою
Визначився переможець другого півфіналу Євробачення за версією глядачів на публіці
Вчора, 16:00
Leleka заспіває пісню «Ridnym» на сцені Євробачення
Другий півфінал Євробачення 2026: де та коли дивитися трансляцію
Вчора, 11:31
Akylas завоював серця багатьох вболівальників своєю динамічною, але глибокою піснею Ferto
«Вірка Сердючка, Dancing Lasha Tumbai – це культово!» Інтерв’ю з Akylas – фаворитом Євробачення-2026
12 травня, 13:30
Ева Марія представить Люксембург з піснею Mother Nature
Представниці Люксембургу на Євробаченні організатори відмовили у виконанні партії на скрипці наживо
9 травня, 17:54
Турецька співачка принесла своїй країні єдину перемогу в історії
Переможниця Євробачення відмовилася виступати на ювілейному конкурсі через політику
8 травня, 22:18
Фінляндія наразі очолює рейтинг від букмекерів
Організатори Євробачення пішли на поступки головним фаворитам конкурсу: що дозволили фінам
7 травня, 18:24
Багато учасників відзначають Серена як жартівника і позитивну людину
Один з головних фаворитів Євробачення включив українську пісню до списку улюблених треків
30 квiтня, 14:32
За словами грецького танцюриста, багато постановок здивують глядачів
Член грецької делегації на Євробаченні назвав країни, які мають найкращі номери на конкурсі
23 квiтня, 17:22

Шоу-біз

Виконавчий директор Євробачення заговорив про повернення Росії на конкурс під час війни
Виконавчий директор Євробачення заговорив про повернення Росії на конкурс під час війни
«Україна – це потужна сила на Євробаченні». Інтерв’ю з фіналістом конкурсу від Мальти
«Україна – це потужна сила на Євробаченні». Інтерв’ю з фіналістом конкурсу від Мальти
Руслана стала зіркою прес-конференції Євробачення у Відні: що зробила переможниця конкурсу
Руслана стала зіркою прес-конференції Євробачення у Відні: що зробила переможниця конкурсу
ЗСУ ліквідували відомого російського актора-окупанта
ЗСУ ліквідували відомого російського актора-окупанта
Поп-зірка Doja Cat заявила про паузу в кар’єрі та назвала причину
Поп-зірка Doja Cat заявила про паузу в кар’єрі та назвала причину
Брітні Спірс налякала людей у ресторані в Лос-Анджелесі та потрапила у скандал
Брітні Спірс налякала людей у ресторані в Лос-Анджелесі та потрапила у скандал

Новини

В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua