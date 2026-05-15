Руслана стала зіркою прес-конференції Євробачення у Відні: що зробила переможниця конкурсу

Співачка нагадала європейським журналістам про Україну

Напередодні генерального прогону Грандфіналу Євробачення-2026 у Відні відбулася офіційна пресконференція за участю зірок, які стануть запрошеними гостями завтрашнього шоу. Головною зіркою медіазаходу стала переможниця 2004 року Руслана, яка прикувала до себе увагу журналістів не лише щирими відповідями, а й яскравою імпровізацією. Про це повідомляє «Главком».

Що сказала легендарна українська співачка?

Відповідаючи на запитання про емоції від повернення на сцену конкурсу, Руслана зазначила, що її перемога була й залишається унікальним моментом, який назавжди закарбувався в її серці та історії Євробачення. Вона привідкрила завісу завтрашнього шоу, попередивши, що її виступ буде лаконічним – і це логічно, адже в інтервал-акті задіяно понад сім знакових артистів різних років.

Проте найпотужнішим моментом став її емоційний спіч: «Насамперед я принесла на цю сцену вайб України. Україна потребує вас, і ми вдячні за підтримку. Я знаю, що тут ми говоримо лише про музику, бо вона справді нас об’єднує. Але ми не можемо ігнорувати ситуацію, яка знищує наші життя. Музика – це також свобода і любов», – наголосила артистка.

Цікавий епізод також стався під час питання від румунського журналіста. Репортер звернувся до Руслани російською мовою, висловивши підтримку Україні та занепокоєння поточною ситуацією. Руслана, попри дружній тон запитання, проявила принциповість: вона не перейшла на російську, натомість відповіла журналісту англійською, додавши кілька слів румунською мовою на знак поваги. Співачка також охоче погодилася на спільне фото, про яке просив медійник, зберігши теплу атмосферу.

Челендж від Руслани

Прямо під час конференції Руслана ініціювала імпровізований челендж серед колег-спікерів. Вона попросила кожного сказати фразу «Музика об’єднує нас» рідною мовою. Так, Lordi та Еріка Вікман виголосили гасло фінською (Musiikki yhdistää meitä), Міріана Конте сказала фразу мальтійською (Il-mużika tgħaqqadna), а Крістіан Костов підтримав колег болгарською (Музиката ни обединява).

Фінальним акордом зустрічі став вокальний перформанс: Руслана наживо виконала фрагмент свого легендарного хіта Wild Dances, змусивши залу аплодувати від звучання «Диких танців».

Нагадаємо, що Вірка Сердючка та Руслана виступлять у фіналі конкурсу.