Співак та композитор Олександр Тищенко повідомив про трагедію у своїй родині
Тищенко втратив дружину Наталю у квітні. Вона була родичкою сім'ї Ауріки Ротару
Співак, заслужений артист України і засновник гурту «Зимовий сад» Олександр Тищенко пережив особисту велику втрату. 13 квітня померла його дружина Наталія. На своїй сторінці у Facebook митець днями поділився глибоко емоційним віршем, присвяченим коханій. Про це повідомляє «Главком».
У дописі артист передав біль непоправної втрати та щемливу тугу за дружиною. «Главком» публікує повністю текст вірша, який Олександр Тищенко присвятив своїй дружині:
Спочивай з Богом...
кохана...
Вона вже пійшла по веселці до Бога.
Душа – мов кришталь...
Найчиста і світла,
Та, знову...
Щоночі. Своєю дорогою... Вона мою душу наповнює світлом...
Я вже надблагався!
Та... не відпускає...
І, не поцілунки.
І вже не образи.
Вона обіймає мене вже одразу всім тим, що було у нас з нею... з любов'ю... кожного разу.
В сім'ї так буває ...
Ми всі зовсім різні.
У кожного в шафі своє є намисто...
Розірване вщент.
Скоріш... не навмисно.
Одне в нас прохання
До Бога. З молитвою –
Прийми. Обійми.
Надпорядна.
Воістину.
В ночі, коли марево тихо крадеться.
Я вже розумію – що серце не б'ється.
І сили небесні мені вже сказали –
Вона не воскресне...
Та, знаю я... знаю..
Та знаю!
У кожного є – надкохана людина.
Це – просто від Бога.
Від початку й до нині...
Безсилі слова... безнадійні прохання...
Ти... просто... з веселки дощем передай нам із сином вітання...
Олександр Тищенко – український музикант, композитор, співак, поет та продюсер. Засновник і соліст гурту Зимовий сад. Лауреат фестивалю Червона рута-89, «Ялта-90» та «Вільнюс-92», Заслужений артист України.
Дискографія Олександра Тищенка:
- Світ за склом (1991).
- Ми такі різні (1996).
- Слідуй за мною (1998).
- Прима-балерина – романси й вальси (1999). Пісні проєкту: «Падає сніг», «Мій друг», «Туга», «Апостол», «За небокраєм», «Чорний лебідь» та ін.
- Чекання (2004).
- Нічний альбом (2006).
- Пробач (2024). Пісні з альбому: «Берег любові», «Полки їх лежать», «Віриш чи ні», «Небесна сотня» та ін.
Зауважимо, що в подружжя є син Олександр. Наталія також була відома родинними зв’язками з сымейством Ротару – її рідний брат Володимир Пігач, який помер 20 років тому, був одружений із Аурікою Ротару, молодшою сестрою Софії Ротару. ЗНаталя такожа була концертним директором Ауріки Ротару.
До слова, 22 травня п'ять років минуло з дня смерті мами відомої української співачки Ірини Білик. Народна артистка опублікувала зворушливий допис у соціальних мережах, присвячений пам'яті найріднішої людини.
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