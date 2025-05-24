Співак та композитор Олександр Тищенко повідомив про трагедію у своїй родині

Олександр Тищенко зворушливо звернувся до своєї дружини Наталії, яка померла 13 квітня

Тищенко втратив дружину Наталю у квітні. Вона була родичкою сім'ї Ауріки Ротару

Співак, заслужений артист України і засновник гурту «Зимовий сад» Олександр Тищенко пережив особисту велику втрату. 13 квітня померла його дружина Наталія. На своїй сторінці у Facebook митець днями поділився глибоко емоційним віршем, присвяченим коханій. Про це повідомляє «Главком».

У дописі артист передав біль непоправної втрати та щемливу тугу за дружиною. «Главком» публікує повністю текст вірша, який Олександр Тищенко присвятив своїй дружині:

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Спочивай з Богом...

кохана...

Вона вже пійшла по веселці до Бога.

Душа – мов кришталь...

Найчиста і світла,

Та, знову...

Щоночі. Своєю дорогою... Вона мою душу наповнює світлом...

Я вже надблагався!

Та... не відпускає...

І, не поцілунки.

І вже не образи.

Вона обіймає мене вже одразу всім тим, що було у нас з нею... з любов'ю... кожного разу.

В сім'ї так буває ...

Ми всі зовсім різні.

У кожного в шафі своє є намисто...

Розірване вщент.

Скоріш... не навмисно.

Одне в нас прохання

До Бога. З молитвою –

Прийми. Обійми.

Надпорядна.

Воістину.

В ночі, коли марево тихо крадеться.

Я вже розумію – що серце не б'ється.

І сили небесні мені вже сказали –

Вона не воскресне...

Та, знаю я... знаю..

Та знаю!

У кожного є – надкохана людина.

Це – просто від Бога.

Від початку й до нині...

Безсилі слова... безнадійні прохання...

Ти... просто... з веселки дощем передай нам із сином вітання...

Дружина Олександра Тищенка Наталя померла 13 квітня фото: Олександр Тищенко/Facebook

Олександр Тищенко – український музикант, композитор, співак, поет та продюсер. Засновник і соліст гурту Зимовий сад. Лауреат фестивалю Червона рута-89, «Ялта-90» та «Вільнюс-92», Заслужений артист України. Дискографія Олександра Тищенка: Світ за склом (1991).

Ми такі різні (1996).

Слідуй за мною (1998).

Прима-балерина – романси й вальси (1999). Пісні проєкту: «Падає сніг», «Мій друг», «Туга», «Апостол», «За небокраєм», «Чорний лебідь» та ін.

Чекання (2004).

Нічний альбом (2006).

Пробач (2024). Пісні з альбому: «Берег любові», «Полки їх лежать», «Віриш чи ні», «Небесна сотня» та ін.

Зауважимо, що в подружжя є син Олександр. Наталія також була відома родинними зв’язками з сымейством Ротару – її рідний брат Володимир Пігач, який помер 20 років тому, був одружений із Аурікою Ротару, молодшою сестрою Софії Ротару. ЗНаталя такожа була концертним директором Ауріки Ротару.

Олександр Тищенко-молодший із мамою Наталією фото: Олександр Тищенко/Facebook

До слова, 22 травня п'ять років минуло з дня смерті мами відомої української співачки Ірини Білик. Народна артистка опублікувала зворушливий допис у соціальних мережах, присвячений пам'яті найріднішої людини.