«Другий батько». Улюблена співачка Юрія Рибчинського привітала легендарного поета з 80-річчям

«Юра, не залиш Наташу». Могилевська розповіла щемливу історію про Рибчинського і свого батька

Сьогодні, 22 травня, легендарний український поет-пісняр Юрій Рибчинський відзначає свій 80-річний ювілей. Серед численних привітань особливо зворушливим стало звернення співачки Наталії Могилевської, яка назвала його своїм «другим батьком» і розкрила щемливу історію, що пов'язує їхні родини. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповідає син Юрія Рибчинського Євген.

Наталія Могилевська зізналася у глибокій повазі та вдячності до Юрія Рибчинського. «Я заздрю сама собі. Не лише тільки тому, що я щаслива жити в один час з таким генієм, а ще тому, що довгі роки я можу називати його не тільки своїм вчителем, але й другим батьком», – сказала Могилевська.

Вона розкрила маловідомий факт, що її рідний батько перед смертю звернувся до Рибчинського з незвичайним проханням: «Мало хто знає, що перед смертю мій тато сказав: «Юра, не залиш Наташу».

Могилевська підкреслила, що Рибчинський завжди дотримувався цієї обіцянки. «І я хочу йому подякувати, тому що все моє життя він завжди поруч», – додала вона.

Наталія Могилевська наголосила на непересічному значенні Юрія Рибчинського для української культури. «У моєму серці Юрій Євгенович назавжди – так само, як його неймовірні пісні назавжди в серцях українців», – привітала поета-пісняра Наталія Могилевська.

Нагадаємо, з нагоди 80-річчя легендарного українського поета-пісняра Юрія Рибчинського «Главком» поспілкувався з його сином Євгеном, який розкрив цікаві подробиці про сімейне життя та стосунки з відомими артистами. Зокрема, Євген назвав співачку, до якої родина Рибчинських відчуває особливу прихильність.

«Главком» пригадує основні етапи життя і творчості легендарного українського поета-пісняра Юрія Рибчинського.

Пісні Рибчинського виконували такі відомі артисти, як Ніна Матвієнко, Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, Софія Ротару, Руслана Лижичко, Павло Зібров та багато інших.