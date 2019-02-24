Все может измениться: В НСТУ еще не решили, стоит ли Maruv отправлять на «Евровидение-2019»



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Несколько часов назад состоялся финал Нацотбора на международной песенный конкурс «Евровидение-2019»

В субботу вечером меломаны пристально следили на выступлениями шести финалистов Нацотбора и оценивали музыкальные композиции с помощью смс-голосования.

Как ранее сообщал Scotch, в финал национального отбора прошли Anna Maria, Freedom jazz, Kazka, Yuko, Brunettes Shoot Blondes и Maruv.

После подсчета голосов зрителей и оценок компетентного жюри стало известно, что наибольшее количество баллов получила скандальная певица Maruv, которая не только сотрудничает с лейблом Warner Music Russia, но и не скрывает, что гастролирует на территории РФ.

Однако, несмотря на победу в Нацотборе, певица может и не стать представителем Украины на международном песенном конкурсе, который в этом году пройдет в Израиле.

Об этом сообщила член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НСТУ) Александра Кольцова.

По ее словам, решение о том, кто будет представлять Украину, НСТУ примет в течение 48 часов. А сама Maruv должна дать ответы на вопросы по договору в течение 24 часов.

«Сейчас мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины. И мы, как Общественное вещание, прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, имеющий концертную деятельность в России, представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с Maruv», — рассказала Кольцова в комментарии изданию «Громадське».

На вопрос, будет ли в противном случае Украину представлять группа Freedom Jazz, которая заняла второе место в отборе, Кольцова ответила: «К сожалению пока не могу сказать. Мы хотели бы услышать от Maruv ответы, и конечно хотелось бы положить дискурс в украинском обществе: может ли артист, который представляет Украину на Евровидении, ездить с концертами в Россию».

На вопрос, есть ли конкретно требование к Maruv объявить о прекращении концертов в России, Кольцова ответила: «У нас есть пункт в договоре, который предусматривает определенные решения — они должны его принять».

Готова ли Maruv отказаться от гастролей в РФ и принять определенные пункты в договоре, мы узнаем совсем скоро, а пока предлагаем посмотреть выступление победительницы Нацотброра-2019 в финале.

Напомним, что ранее Зураб Аласания намекнул, что результаты Нацотбора могут отменить. Соответствующий пост был опубликован в соцсети Facebook перед началом Нацотбора. Какие аргументы привел Аласания, и почему победителя Нацотбора должен еще кто-то утвердить - читайте здесь.