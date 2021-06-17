Ким Кардашьян трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения. Архивные фото

Она объяснила, что выбрала кадры из съемки фотографа Стивена Кляйна, вдохновленной Жаклин Кеннеди, не случайно

Сегодня старшей дочери 40-летней Ким Кардашьян и 44-летнего Канье Уэста Норт исполнилось восемь лет. По традиции Ким наверняка устроит для именинницы пышную вечеринку, ну а пока телезвезда поздравляет дочку публично в своем блоге.

«Моей дочери Норт сегодня исполнилось восемь лет! Норт, однажды ты увидишь все эти послания напечатанными в книгах, которые я делаю для тебя. И я надеюсь, что ты почувствуешь любовь, потому что ты приносишь в наши жизни так много любви и радости! Ты самый смешной, самый стильный и самый творческий человек, который точно знает, чего он хочет в жизни», — написала Ким.

Она объяснила, что выбрала кадры из съемки фотографа Стивена Кляйна, вдохновленной Жаклин Кеннеди, не случайно.

«Это напомнило мне о нашей связи с Норт. И он отлично передал наши эмоции!», — отметила она.

Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.