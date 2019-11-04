«Выкиньте украинский паспорт»: украинцы отреагировали на международное признание Maruv, как российской певицы



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Марув

В украинском шоу-бизнесе разгорелся новый скандал

Представляющая российский лейбл украинская певица Maruv получила награду MTV Europe Music Awards, как лучшая российская певица. Примечательно, что в Инстаграме певицы так и не появился пост о столь важной победе в карьере, а в Фейсбуке ограничились постным постом, акцентируя внимание на как всегда эпатажный наряд исполнителныцы, а не на российский привкус события.

В комментариях под постом мнения пользователей разделились. Многим откровенно все равно, откуда у Марув премия и какую страну она представляла, другие же откровенно раскритиковали певицу

«Сделайте пожалуйста маневр в виде «Чемодан, вокзал, россия» пожалуйста навсегда и выкиньте украинский паспорт», «Все чудесно. Но почему награду приняла как «российская певица» и почему в официальном профиле об этом стыдливо умолчали, а?», - пишут пользователи соцсети.

facebook.com/MaruvOfficial/

К обсуждению подключились и лидеры мнений. Известный украинский писатель Андрей Кокотюха в нецензурной форме отметил, что певице пора менять гражданство, но, не при действующей власти, которая допустит возврат Киркорива в Украину.

«Мне, конечно, пофиг эта певица. Хотя сиськи так ничего. Но если у него самоидентификация русский и не возражает против подобных определений - может, менять гражданство и на*уй за поребрик? Хотя ... Не при этой власти. Потому, наоборот с нового года увидим здесь возврата Киркорива во дворец «Украина». Потому что есть же поезд «Львов – Москва», - отметил писатель в своем Фейсбуке.

«Maruv получила престижную награду MTV. Но как российская певица. А могла же как украинская, если бы некоторые «лидеры мнений» не занимались травлей», - заметил известный украинский блоггер Василий Крутчак.

Продюссер Михаил Ясинский в длинном посте в Фесбуке отметил, что ситуация с Maruv – это последствие отсутствия своего «украинского» рынка шоу-бизнеса, который за границей воспринимают как часть российского.

www.facebook.com/mikeyasinskiy

Напомним, Maruv заняла первое место в украинском Нацотборе на «Евровидение-2019». Однако после ее победы представители Национальной общественной телерадиокомпании выразили сомнения в правомочности участии Maruv из-за ее концертной деятельности в России. В итоге Maruv отказалась представлять Украину на «Евровидении», заявив, что не намерена выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на «Евровидении» в промо-акции политиков. Позднее примеру Maruv последовали две другие украинские группы - Freedom-jazz girls band и Kazka.