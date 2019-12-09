Вышел трейлер фильма «Чудо-женщина-2: 1984»



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Главную роль в фильме играет Галь Гадот

Диане Принс предстоит сразиться с кровожадной женщиной-кошкой

Компания Warnes Bros. выпустила новый трейлер фильма «Чудо-женщина-2: 1984». Действие разворачивается в 1980-е годы. По сюжету бизнесмен Максвелл Лорд хочет получить власть над миром и стать новым Богом.

Для этого он обращается к специалисту по древней истории Барбаре Энн Минерве, чтобы она помогла найти магический артефакт, который наделит его безграничной властью. Но очередная находка превращает Минерву в злую и опасную женщину-кошку – Гепарду. С ней и предстоит сразиться главной героине – чудо-женщине Диане Принс.

Главную роль в фильме играет Галь Гадот. Также в фильме снялись Крис Пайн, Робин Райт, Стивен Тревор, Педро Паскаль и другие. Режиссером фильма выступила Пэтти Дженкинс, которая сняла и первую часть кинокомикса.

Мировая премьера фильма намечена на 3 июня 2020 года, украинская - на 4 июня.