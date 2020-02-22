  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    «Я б вышла замуж за тебя». Тина Кароль шокировала зрителей признанием

    • Розсилка
    Дэвид Аксельрод на сцене нацотбора на Евровидение-2020 - «Я б вышла замуж за тебя». Тина Кароль шокировала зрителей признанием
    Дэвид Аксельрод на сцене нацотбора на Евровидение-2020
    instagram.com/eurovision.ua/

    «Моя песня - о любви, саундтрек любви», - заявил Аксельрод

    В финале национального отбора на Евровидение под четвертым номером выступил David Axelrod с песней Horizon. Певец отказался от идеи использовать образы ангелов, которые были во втором полуфинале. Вместо этого бэк-вокалисты появились в длинных тотально черных одеждах.

    Тина Кароль отметила одобрительными отзывами выступление артиста в финале и отметила, что поражена таким перевоплощением.

    «Я поражена, что всего за два дня можно так мобилизоваться всей командой и сделать так невероятное перевоплощение. Детализация в костюмах, превращение в глазах, в энергетике. Ты рвешь за свою любовь, оно твое. Я бы вышла замуж за тебя», - заявила Тина Кароль.

     

    Евровидение Тина Кароль отбор на евровидение
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ