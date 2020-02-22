«Я б вышла замуж за тебя». Тина Кароль шокировала зрителей признанием



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Дэвид Аксельрод на сцене нацотбора на Евровидение-2020 instagram.com/eurovision.ua/

«Моя песня - о любви, саундтрек любви», - заявил Аксельрод

В финале национального отбора на Евровидение под четвертым номером выступил David Axelrod с песней Horizon. Певец отказался от идеи использовать образы ангелов, которые были во втором полуфинале. Вместо этого бэк-вокалисты появились в длинных тотально черных одеждах.

Тина Кароль отметила одобрительными отзывами выступление артиста в финале и отметила, что поражена таким перевоплощением.

«Я поражена, что всего за два дня можно так мобилизоваться всей командой и сделать так невероятное перевоплощение. Детализация в костюмах, превращение в глазах, в энергетике. Ты рвешь за свою любовь, оно твое. Я бы вышла замуж за тебя», - заявила Тина Кароль.