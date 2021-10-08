«Я весь удар взяла на себя», – Ани Лорак впервые откровенно рассказала о «травле» в Украине

Ани Лорак, которая переехала в Россию, впервые за семь лет откровенно рассказала, почему не выступает в Украине. Об этом она разоткровенничалась в программе «Жизнь известных людей», пишет РБК-Украина.

Певица рассказала, что несет любовь в массы и не боится абсолютно ничего.

«Я живу здесь! Да, я уезжаю и приезжаю. Я перестала выступать по определенным причинам», – сказала звезда.

Напомним, что с 2014 года певица не дает концерты в Украине. Лорак сообщила, что давать концерты на родине перестала, потому что почувствовала, что на нее был сделан политический заказ. Она намекнула, что ее «заказала» женщина-артистка из-за зависти.

«Первый человек (артист), который пострадал вот в таких отношениях была я и весь удар взяла на себя. После меня пошли другие исполнители... А потом начались другие ситуации, когда вот такие двойные стандарты – одни люди ездили, другие не могли ездить и т.д. То есть, кто это решал, кто писал эти списки?» – сказала Лорак.

Исполнительнице очень обидно, что когда началась «травля», за нее никто не заступился и не поддержал. Никто из коллег не решался защитить артистку.

Также Лорак называет себя птицей, которая дарит людям музыку без границ.

«А птичка всегда хотела крыльями на сцене так! Летать, чтобы было много места. И поэтому в один момент мне было очень тесно в Украине. Я поняла – здесь я достигла уже всего. Когда привезла серебро с «Евровидения». Мы делали туры. И я хочу в мир. Поэтому мы начали развивать различные территории. И гастролировать. И расширять. Потому что птица, она требует больше места, чтобы летать. А крылья у меня росли», – отметила артистка.

Ранее, говорилось о том, что проживающие в России украинские певицы, Ани Лорак и Таисия Повалий, транслируют в своих песнях специальные месседжи для украинского зрителя, будто намекают на возвращение в Украину. Об этом говорит в своем новом видео популярная украинская блогерша Татьяна Микитенко.