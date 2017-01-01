За королевский счет: Стали известны подробности свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Кларенс-хаус выпустил новое заявление касательно предстоящей свадьбы принца Гарри и Меган Маркл - обнародовал дату и место проведения венчания.

Как сообщили представители королевской семьи, свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится в мае 2018 года в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. [READ_MORE] Примечательно, что именно в этой часовне крестили принца Гарри. Свадьбу, согласно пресс-релизу дворца, оплачивает королевская семья. Также было объявлено, что в эту пятницу



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Кларенс-хаус выпустил новое заявление касательно предстоящей свадьбы принца Гарри и Меган Маркл - обнародовал дату и место проведения венчания.

Как сообщили представители королевской семьи, свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится в мае 2018 года в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.

Примечательно, что именно в этой часовне крестили принца Гарри. Свадьбу, согласно пресс-релизу дворца, оплачивает королевская семья. Также было объявлено, что в эту пятницу Гарри и Меган исполнят первое совместное обязательство в Ноттингеме.

Ранее высказывались предположения, что венчание Гарри и Меган пройдет или в Вестминстерском аббатстве по примеру королевы Елизаветы II и принца Филиппа, принца Уильяма и Кейт Миддлтон, или в Соборе Святого Павла, где проходило венчание принца Чарльза и принцессы Дианы, или в Виндзорской ратуше, где принц Чарльз оформил отношения с герцогиней Камиллой.

Напомним, что пара познакомилась прошлым летом через общих друзей. Официальное подтверждение их роман получил в ноябре 2016 года, когда Гарри опубликовал открытое письмо к журналистам с просьбой прекратить преследование его девушки.

Джерело: Hello!