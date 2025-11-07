Україна увійшла до виконавчої ради ЮНЕСКО

Рішення ухвалили на 43-й сесії генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходить у Самарканді

Україна отримала місце у виконавчій раді ЮНЕСКО на період 2025–2029 років. За нашу державу проголосували 137 країн, тоді як Росія вибула з перегонів, набравши 93 голоси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольги Герасим’юк у Фейсбук.

Як зазначила Герасим’юк, голосування відбулося на 43-й сесії генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходить у Самарканді (Узбекистан).

«Щойно Україна (137 голосів) була обрана до виконради ЮНЕСКО! З найменшим результатом із перегонів вибуває Росія (93 голоси). Вдячна нашій мужній делегації за кожне слово й кожен крок, вкладені в цю перемогу в Самарканді. Вдячність дипломатам постійного представництва України при ЮНЕСКО, посольству України в Узбекистані. Україна понад усе!», – написала вона.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про створення делегації України для участі в роботі 43-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО. Вона проходитиме з 30 жовтня до 13 листопада в Узбекистані. Згідно з документом, делегацію очолить міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

