Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна увійшла до виконавчої ради ЮНЕСКО

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Україна увійшла до виконавчої ради ЮНЕСКО
Ольга Герасим’юк поділилася у Facebook фото української делегації з Самарканду
фото: Ольга Герасим'юк

Рішення ухвалили на 43-й сесії генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходить у Самарканді

Україна отримала місце у виконавчій раді ЮНЕСКО на період 2025–2029 років. За нашу державу проголосували 137 країн, тоді як Росія вибула з перегонів, набравши 93 голоси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольги Герасим’юк у Фейсбук.

Як зазначила Герасим’юк, голосування відбулося на 43-й сесії генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходить у Самарканді (Узбекистан). 

«Щойно Україна (137 голосів) була обрана до виконради ЮНЕСКО! З найменшим результатом із перегонів вибуває Росія (93 голоси). Вдячна нашій мужній делегації за кожне слово й кожен крок, вкладені в цю перемогу в Самарканді. Вдячність дипломатам постійного представництва України при ЮНЕСКО, посольству України в Узбекистані. Україна понад усе!», – написала вона.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про створення делегації України для участі в роботі 43-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО. Вона проходитиме з 30 жовтня до 13 листопада в Узбекистані. Згідно з документом, делегацію очолить міністр закордонних справ Андрій Сибіга. 

Сполучені Штати Америки виходять з Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). Вашингтон вважає, що ЮНЕСКО та багато інших організацій ООН не виконують свою місію.

Президент Дональд Трамп виводить США з Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). У лютому Трамп наказав провести 90-денну перевірку присутності Америки в ЮНЕСКО, приділивши особливу увагу розслідуванню будь-яких «антисемітських чи антиізраїльських настроїв усередині організації».

Читайте також:

Теги: ЮНЕСКО Узбекистан Володимир Зеленський Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нова структура РНБО сфокусована на ключових напрямках національної безпеки
Президент підписав указ про реформування РНБО
3 листопада, 17:46
Кіт, який привернув увагу військових
На Запорізькому напрямку кіт допоміг дрону атакувати техніку росіян
1 листопада, 20:30
Зеленський: На жаль, станом на зараз відомо про трьох загиблих внаслідок атаки
Цієї ночі понад 100 дронів випустила Росія проти нас – Зеленський
26 жовтня, 09:48
За словами Берлінської, російська військова машина тільки розкочегарилася
Берлінська назвала умову, за якої Україна може програти війну
25 жовтня, 20:53
Зеленський візьме участь у зустрічі «коаліції охочих» у Лондоні – Sky News
Зеленський візьме участь у зустрічі «коаліції охочих» у Лондоні – Sky News
20 жовтня, 19:01
США не стануть і ворогами України, адже критична маса виборців нинішньої адміністрації підтримує Україну
Війна переходить у нову фазу: який сценарій чекає Україну
20 жовтня, 18:58
Чим довше Трамп віритиме у чудодійні зустрічі з Путіним, тим швидше «війна Байдена» ставатиме «війною Трампа»
Що показала остання зустріч Трампа і Зеленського
19 жовтня, 18:28
Президент України прокоментував особливості переговорів у Білому домі
Зеленський пояснив, чим ця зустріч з Трампом особлива
17 жовтня, 22:50
Зеленський: Російські удари стали більш підлими
Зеленський обговорив з Макроном посилення ППО
12 жовтня, 15:01

Політика

Єврокомісія посилила візові правила для росіян
Єврокомісія посилила візові правила для росіян
Україна увійшла до виконавчої ради ЮНЕСКО
Україна увійшла до виконавчої ради ЮНЕСКО
У ЄС зробили заяву щодо виведення військ США із Європи
У ЄС зробили заяву щодо виведення військ США із Європи
На авіабазі, де регулярно буває Трамп, знайдено «підозрілий пакунок» – CNN
На авіабазі, де регулярно буває Трамп, знайдено «підозрілий пакунок» – CNN
Польща та Румунія розгортають нову систему захисту проти дронів РФ
Польща та Румунія розгортають нову систему захисту проти дронів РФ
Єврокомісія оприлюднила звіт про розширення ЄС: за що хвалять та у чому критикують Україну
Єврокомісія оприлюднила звіт про розширення ЄС: за що хвалять та у чому критикують Україну

Новини

Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Сьогодні, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua